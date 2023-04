La izquierda busca en sus internas aunar "una salida anticapitalista"

El FIT no descarta definir su interna en las PASO. Foto: Paula Ribas.

La alianza del Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad (FIT-U) mantiene abierta la posibilidad de definir sus candidaturas con una competencia interna en las primarias abiertas simultáneas y obligatorias PASO

Myriam Bregman y Del Caño. Foto: Pepe Mateos.

El MST también oficializó su propuesta electoral encabezada por los dirigentes Celeste Fierro y Alejandro Bodart como una fórmula presidencial con aspiraciones de presentarse en una PASO del frente

Eduardo Belliboni. Foto: Pepe Mateos.

Alejandro Bodart y Celeste Fierro, del MST.

El Comité Ejecutivo del Nuevo MAS, espacio que conduce Manuela Castañeira, planteó en una carta abierta la necesidad de una expresión unificada y convocó a organizar unas PASO de toda la izquierda

Gabriel Solano, del Partido Obrero.

Los partidos y agrupaciones de izquierda coinciden en presentar "un programa anticapitalista y de los trabajadores" de cara a las próximas elecciones, pero expresan tensiones que ponen en duda la conformación de una lista de unidad y una fórmula de consenso bajo en un mismo frente electoral que unifique a todos los espacios trotskistas.Entre los puntos en común, los distintos espacios coinciden en denunciar la persistencia de "una crisis económica, social y política" en Argentina y expresan un fuerte rechazo al Fondo Monetario Internacional (FMI).También mantienen tajantes críticas al Gobierno nacional y advierten que el descontento social podría ser captado por sectores de extrema derecha como el que encabeza el diputado nacional libertario Javier Milei.En este contexto, la alianza del Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad (FIT-U) -integrada por los partidos Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), Partido Obrero (PO) , Izquierda Socialista (IS) y el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST)- mantiene abierta la posibilidad de definir sus candidaturas con una competencia interna en las primarias abiertas simultáneas y obligatorias PASO.El PTS propuso a los diputados Myriam Bregman y Nicolás Del Caño como precandidatos a presidenta y vicepresidente, y sus dirigentes consideran como "deseable" un acuerdo electoral sin recurrir a las primarias, como el que se alcanzó antes de las elecciones presidenciales de 2019.No obstante, desde el PTS señalan que las críticas que se expresan desde el PO al rumbo que lleva el FIT-U dificultan la concreción de un entendimiento entre todas las fuerzas de esta coalición."EL PO está haciendo una delimitación política permanente, muchas veces criticando a Bregman y a Del Caño. La pregunta sobre una fórmula común hay que hacérsela a ellos porque aparentemente no tendrían voluntad de alcanzarla", advirtió el dirigente de la Mesa Nacional del PTS, Guillo Pistonesi en diálogo con Télam.Fue el legislador porteño del PO, Gabriel Solano, quien planteó que Bregman y Del Caño defienden "un frente de izquierda light" y acusó a la diputada de "pegarse al kirchnerismo" para atraer votantes.Solano cuestionó que Bregman denunciara que la sentencia que recibió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad sea "altamente cuestionable"."No defendemos a Cristina ni su gestión, defendemos la democracia. Hay una arbitrariedad manifiesta por parte de la Justicia", respondió Pistonesi en relación a esa crítica que se vierte desde el PO.Otro punto de discrepancia entre los dos partidos mayoritarios de la coalición es el rol que juega la agrupación piquetera Polo Obrero, conducida por Eduardo Belliboni y enrolada en el PO.Desde el PTS advierten que en ese movimiento social existe "un reduccionismo" frente a la problemática de los desocupados y que sus integrantes "no necesariamente mantienen una adhesión consciente a las reivindicaciones que plantea la izquierda"."Somos parte de sus luchas, pero una cosa son los movimientos de estas características y otra son los trabajadores verdaderamente convencidos. No puede mezclarse todo", explicó Pistonesi.Por su parte, desde el PO estiman que la mejor fórmula para el FIT-U es la de Solano y la diputada nacional Romina Del Pla, una de las principales figuras que ese partido tiene a nivel nacional.Desde esta fuerza trotskista se sostienen críticas al interior de la alianza, principalmente orientadas al PTS."El Frente de Izquierda tiene que cambiar, estar movilizado y discutir sus candidatos en un Congreso Abierto. No queremos ser una casta de izquierda que no participa de los procesos de lucha, de la organización popular y que restringe su actividad a la cuestión electoral con el propósito de conseguir un par de diputados", indicó Solano en declaraciones a Télam.Sobre el debate en torno el Polo Obrero, el legislador consideró como "pedante" decir que todos sus integrantes son socialistas, pero aseguró que "darle la espalda a los sectores más empobrecidos es un crimen" y aleja al PTS "de una parte del pueblo argentino".No obstante, Solano aseguró que el PO mantiene el llamado a un debate "en serio" para alcanzar un acuerdo electoral y asegura que el FIT-U "no se va a romper".En este marco, el MST también oficializó su propuesta electoral encabezada por los dirigentes Celeste Fierro y Alejandro Bodart como una fórmula presidencial con aspiraciones de presentarse en una PASO del frente.Para el MST, el FIT-U debe convertirse en "un gran movimiento político que discuta los temas de fondo de forma recurrente y no que solo se unifique para debatir de cara a las elecciones"."Tenemos disposición a buscar un acuerdo nacional de todo el FIT-U, en la mayoría de las elecciones anticipadas se lograron conformar listas comunes, pero no puede haber propuestas hegemonistas ni pretender que uno o dos partidos encabecen la fórmula presidencial y todas las otras candidaturas importantes del espacio", expresó Fierro en declaraciones a esta agencia.En tanto, desde IS sostienen que sería "muy nocivo" que la alianza atraviese el proceso de unas PASO y defienden mantener la bandera de la unidad al proponer la fórmula de Bregman y Solano.El exdiputado y referente de IS Juan Carlos "Gringo" Giordano llamó a "abandonar las políticas divisionistas y autoproclamatorias" y desde su partido se deja de lado, por el momento, una fórmula propia.A pesar de estas tensiones, el FIT-U llegó a un preacuerdo para realizar un acto unificado para el próximo 1 de Mayo, cuando se conmemore el Día Internacional de los Trabajadores.La idea es que esa convocatoria que se llevará a cabo en Plaza de Mayo hayan dos oradores por cada uno de los partidos que conforman el FIT-U.Por fuera de la coalición, el Comité Ejecutivo del Nuevo MAS, espacio que conduce Manuela Castañeira, planteó en una carta abierta la necesidad de una expresión unificada y convocó a organizar unas PASO de toda la izquierda."Sería un grave error de mezquindad política y de adaptación a las reglas de la política tradicional no apostar a unificar la izquierda. Podemos ser referentes de millones de trabajadores", sostuvo a Télam Juan Cruz Ramat, vocero del Nuevo MAS.El Nuevo Más propone a Castañeira para encabezar la fórmula presidencial -el resto de las precandidaturas serán anunciadas la próxima semana- y convoca a un acto por el Día internacional de los Trabajadores a las 14 horas en el Teatro Picadero.Jorge Altamira y Marcelo Ramal, dos históricos dirigentes del PO que en 2019 dejaron ese espacio para conformar Política Obrera, una agrupación que a mediados de mayo lanzarán "un planteo estratégico" de cara a las elecciones.Se estima que Política Obrera se pronunciará por la realización de una interna de la totalidad de la Izquierda a pesar de mantener "diferencias estratégicas" con las fuerzas que componen el FIT-U."No existe una comprensión del alcance de la crisis y el horizonte político es estrechamente electoral y parlamentario en un momento donde el régimen capitalista esta fuertemente interpelado por la crisis", observó Ramal a Télam.En el Día del Trabajador, los referentes de Política Obrera también convocan un acto que va a realizarse a partir de las 15 horas en Parque Lezama.