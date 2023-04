Manifestación en Washington, frente a la Corte Suprema, en defensa del aborto

El país está enredado en una compleja batalla legal por el acceso a la píldora abortiva. Foto: AFP.

las interrupciones voluntarias de embarazos fueron prohibidas en quince estados.Foto: AFP.

También se realizaron protestas a favor del aborto en Los Ángeles y Nueva York. Foto: AFP.

La administración de Biden instó a congelar los fallos recientes que prohibirían o impondrían límites al uso del fármaco mifepristona. Foto: AFP.

Varios cientos de personas se manifestaron este sábado en Washington en defensa del derecho al aborto, que esta semana volvió a ser cuestionado en Estados Unidos, apenas un día después de que la Corte Suprema decidiera mantener temporalmente el acceso total a una píldora utilizada para la mitad de las interrupciones de embarazos del país y suspendiera las restricciones al uso del fármaco que impusieron tribunales inferiores."Los jueces no son médicos", "¡el aborto debe seguir siendo legal!" fueron algunas de las consignas con las que se movilizaron los ciudadanos pro-abortos en la capital.El país está enredado en una compleja batalla legal por el acceso a la píldora abortiva, que este viernes fue mantenido temporalmente por la Corte Suprema pero sigue estando, a largo plazo, amenazado."¿Cuándo se detendrán?", se preguntó Carol Bouchard frente al edificio de mármol blanco sede de la Corte Suprema, máxima instancia judicial estadounidense.Con una pancarta en sus manos, esta exabogada de 61 años se declaró "muy enojada" por las amenazas que penden sobre el aborto desde que hace casi un año la Corte Suprema canceló el amparo constitucional de que gozaba desde 1973.Desde entonces las interrupciones voluntarias de embarazos fueron prohibidas en quince estados.En medio de la concentración, Brittany House, residente de Washington, subió a la tarima y reveló que abortó en 2012, cuando recién salía de la universidad."El aborto me dio libertad", afirmó la joven, que dio por hecho que con 21 años "no hubiera podido mantener” a su hijo.La agencia AFP reseñó que también muchas septuagenarias participaron de la marcha, indignadas al ver que las restricciones en este plano se multiplicaron, 50 años después de haber luchado por el derecho al aborto.La manifestación fue brevemente interrumpida por un pequeño grupo de manifestantes "pro vida" que proclamaron, usando un megáfono, que "los abortos son asesinatos".También se realizaron protestas a favor del aborto en Los Ángeles y Nueva York.Este viernes la Corte emitió una "suspensión administrativa" congelando los fallos de otras cortes hasta la noche del miércoles para permitir que las partes presenten sus argumentos.Horas antes, el Gobierno de Joe Biden había presentado un recurso de última hora solicitando que intervenga urgentemente para preservar el acceso a esta píldora.Al llevar el tema ante la máxima instancia judicial del país, la administración de Biden instó a congelar los fallos recientes que prohibirían o impondrían límites al uso del fármaco mifepristona.