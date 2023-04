Comienza en los tribunales de San Martín el juicio de la causa "Contraofensiva III"

El tribunal que tendrá a cargo el primer proceso oral y público de esta nueva etapa estará integrado por los magistrados Matías Alejandro Mancini, Esteban Rodríguez Eggers y María Claudia Morgese Martín. Foto: comisionporlamemoria.org

La acusación del Ministerio Público estará a cargo del fiscal general Marcelo García Berro y de la auxiliar fiscal Gabriela Sosti.

El Tribunal Oral Federal número 4 de San Martín dará comienzo el miércoles al juicio de la causa "Contraofensiva III", en el cual se abordarán crímenes cometidos como parte del plan desplegado por la inteligencia castrense para la captura y desaparición de miembros de la organización Montoneros que se encontraban en el exilio y que, entre 1979 y 1980, retornaron al país para luchar contra la última dictadura cívico militar.Este proceso tiene previsto juzgar al exoficial de la Policía Federal Roberto Álvarez, acusado de haber "trasladado" a fines de agosto de 1980 a Edith Aixa Bona -quien se encontraba privada ilegítimamente de su libertad-, desde uno de los centros clandestinos de detención de Campo de Mayo hasta la Delegación San Martín de la Policía Federal Argentina.Bona quedó alojada en condiciones inhumanas de detención, por el lapso de una semana, aproximadamente, hasta que fue llevada a la Unidad Carcelaria de Devoto.El tribunal que tendrá a cargo este proceso oral y público, que comenzará a las 14, estará integrado por los magistrados Matías Alejandro Mancini, Esteban Rodríguez Eggers y María Claudia Morgese Martín.En tanto, la acusación del Ministerio Público estará a cargo del fiscal general Marcelo García Berro y de la auxiliar fiscal Gabriela Sosti.También el miércoles comenzará el juicio por el crimen del militante montonero Horacio "Chupete" Benavides, asesinado en la vía pública de la capital provincial el 30 de septiembre de 1976.El debate de esta causa debía iniciarse la semana pasada, pero fue postergado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de La Plata, que no pudo acceder a uno de los informes de salud del acusado, el expolicía Juan Nazareno Risso.En este proceso serán juzgados, además de Risso, Ramón Carlos Velasco, Walter Omar Ale, Carlos Emilio Bordalonga, también ex policías bonaerenses.Benavides militaba en la Juventud Universitaria Peronista (JUP) y Montoneros; estudiaba derecho en la Universidad Nacional de La Plata y trabajaba en el Departamento de Transmisión Gratuita de Bienes, dependiente del Ministerio de Economía.El 30 de septiembre de 1976, un grupo de represores de la Dirección General de Investigaciones que comandaba Miguel Etchecolatz, abrió fuego contra el militante de 22 años y su cuerpo quedó tendido en la calle a metros de la Plaza Moreno, en pleno centro de la capital bonaerense.Por otra parte, el lunes, desde las 9 en la ciudad de Rosario, continuarán las testimoniales en el cuarto tramo de la denominada megacausa Guerrieri, que investiga delitos cometidos en el Gran Rosario, en el circuito de seis centros clandestinos de detención que estuvieron bajo el mando operativo del II Cuerpo de Ejército, y en el que están siendo juzgados 17 acusados que actuaron en prejuicio de 116 personas.Además, desde las 10.30 en la Ciudad de Buenos Aires, seguirán las testimoniales en el juicio a Adolfo Miguel Donda Tigel, integrante del Grupo de Tareas que actuó en la ESMA, por el robo y el ocultamiento de identidad de su propia sobrina, la extitular del INADI, Victoria Donda Pérez.El martes, a las 8.30 en La Plata, se realizará la audiencia 101, del juicio "Brigadas" por crímenes cometidos en los centros clandestinos de detención Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y "El Infierno" de Lanús y en el que son juzgados 16 represores por las torturas, homicidios y ocultamiento de menores en perjuicio de 419 víctimas alojadas esos tres centros.El miércoles, desde las 9.30, continuará en Mendoza el juicio "Ocampo residual" que juzga a Mario Guillermo Ocampo, quien al momento de los hechos era teniente primero de la 8va. Brigada de Infantería de Montaña, por crímenes cometidos en perjuicio de 14 personas en la ciudad de San Rafael.Además, desde las 9.30 ante el Tribunal Oral Federal 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, continuarán las testimoniales en el juicio a seis imputados por delitos cometidos en el circuito de centros clandestinos de detención Atlético-Banco-Olimpo (ABO) en perjuicio de 382 víctimas.El jueves, desde las 9 en Bahía Blanca, se desarrollará una nueva audiencia del juicio de la causa "Zona V", en el cual se analiza la responsabilidad de 37 imputados por delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos, homicidios y delitos contra la integridad sexual en perjuicio de 334 víctimas.También el jueves, desde las 11 en La Plata, continuarán los alegatos de las defensas en el juicio "Hogar de Belén", que tiene como imputados a seis ex efectivos policiales, a un exministro de Gobierno bonaerense de la última dictadura y a una exsecretaria judicial por el crimen de cinco personas.Entre las víctimas se encuentra Vicenta Orrego Meza, a quien le apropiaron sus tres hijos, Carlos Alberto Ramírez, María Ester Ramírez, Alejandro Mariano Ramírez, quienes fueron alojados en un hogar de minoridad donde fueron víctimas de abusos sexuales y sustracción de identidad.El viernes, desde las 9, en la Ciudad de Buenos Aires, proseguirán las testimoniales en el juicio "Sheraton IV", que en este cuarto tramo aborda los casos de 27 víctimas que estuvieron privadas ilegalmente de la libertad en el centro clandestino de detención que funcionó en la comisaría de Villa Insuperable.Además, desde las 9.30 en Mendoza, proseguirán los alegatos de las defensas, en el juicio "Destacamento de Inteligencia 144 y Fuerza Aérea" que aborda la responsabilidad penal de veinte imputados, en su mayor parte integrantes del Ejército y la Fuerza Área, por crímenes de lesa humanidad perpetrados contra 107 víctimas, de las cuales 61 fueron desaparecidas y tres ejecutadas. fiscal de primera instancia en la Justicia Federal.