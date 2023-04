"Miles de pibes y pibas sufren violencia de adultos que exigen resultados deportivos”

Presentamos los Talleres de capacitación de la Ley de #InfanciasRespetadas. Una herramienta fundamental para construir y deconstruir los espacios que le brindamos a nuestrxs pibxs en los clubes de barrio.



Gracias @hugohlamadrid, Mónica Santino y @AlfredoFenili x el compromiso. pic.twitter.com/VgxTQmR4vF — Emmanuel González Santalla (@egsantalla) April 15, 2023

Atención especializada sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes

Por llamada gratuita y confidencial a la Línea 102.

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, llamá a la Línea 137.

Si no te podes comunicar, buscá las áreas de niñez de tu provincia.

El senador bonaerense del Frente de Todos, Emmanuel González Santalla, aseguró este sábado que "el Estado no puede seguir ausente mientras miles de pibes y pibas sufren la violencia de los adultos que exigen resultados deportivos”.El legislador realizó estas declaraciones al presentar en Avellaneda los, en el marco de la aplicación de unaque se desarrollan en asociaciones civiles, y establecer los lineamientos para la protección integral de los derechos al juego, la recreación y el deporte.Durante una jornada realizada entre el Instituto IDEAL y la SENAF con las instituciones de Avellaneda, el legislador formó parte de un panel junto a Alfredo Fenili, director de Capacitación de la Secretaría de Deporte de la Nación; Mónica Santino, exjugadora y directora técnica de fútbol femenino; el exjugador de fútbol Hugo Lamadrid y representantes de más de 50 instituciones de ese municipio del conurbano.En su exposición, González Santalla enfatizó queReclamó "que la Ley no quede en un papel sino que la podamos llevar adelante con el compromiso de todos”.Luego, Mónica Santino expresó: ”Nos juntamos hoy para poner esta Ley en movimiento pero considerándola, por sobre todas las cosas, un instrumento, una guía, un faro para seguir adelante en el trabajo que realizamos en las instituciones deportivas todos los días.Lamadrid se refirió a las instituciones barriales y señaló: ”Nuestros clubes son un lugar muy importante, y su tarea de contención y acompañamiento en el desarrollo de nuestros chicos y chicas es más que fundamental.Fenili, por su parte, recordó que ”el deporte es una actividad en donde podemos canalizar los valores que necesitamos transmitir a nuestros chicos y chicas, y que esos valores no sean solo declaraciones y se hagan presentes en la actividad misma”.La iniciativa busca prevenir y erradicar la violencia y la discriminación ejercida contra los niños y niñas; y garantizar el pleno ejercicio de su derecho al juego, la recreación y el deporte en el ámbito de las asociaciones civiles y propone, además, construir abordajes interdisciplinarios e intersectoriales en salud mental y física que promuevan el cuidado, los lazos de solidaridad y el trabajo colectivo en las tramas vinculares de los niños y niñas.De acuerdo a la norma , se entiende por violencia en las actividades sociales, culturales y deportivas "a toda conducta que de manera directa o indirecta, afecte a las infancias respecto del pleno goce de sus derechos".Los tipos deque se contemplan son la