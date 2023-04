El camino de Boric de "refundar" a "apoyar" a Carabineros en medio de ola de inseguridad

Recorrido de Boric desde su asunción

El presidente de Chile, Gabriel Boric, pasó de hablar, un giro que se da en el marco de una fuerte ola de inseguridad en el país y que, según analistas, se debe también a unaLa agenda del Gobierno ha estado marcada en el último tiempo por responder a las exigencias de la ciudadanía en el ámbito de seguridad y el respaldo a Carabineros, quienes en menos de un mes sufrieron el, los sargentos Rita Olivares y Álex Salazar, y el cabo Daniel Palma."El Gobierno de Apruebo Dignidad ha tenido que enfrentar el problema con realismo y, por lo tanto, esa visión idealista que existía desde la izquierda, cuando fue oposición a (Sebastián) Piñera, no permite seguir avanzando en solucionar el problema del orden público, narcotráfico y criminalidad que afecta a las grandes ciudades de nuestro país", consideró en diálogo con Télam el, en referencia a los fuertes cuestionamientos al accionar policial en Chile, especialmente a partir de la fuerte represión del estallido de 2019.Polanco habló en ese marco de "la pérdida de la inocencia" del Gobierno, en medio de una "prolongación del clima de inseguridad" en el país.El tema de la"ocupa prácticamente la totalidad de la agenda mediática y la discusión política", consideró.En esa línea, el Gobierno de Boric se involucró directamente en esta agenda con importantes anuncios en el ámbito de seguridad, decisiones impensadas al principio de su mandato, cuando cuestionaba el rol de Carabineros respecto al resguardo del orden público y seguridad.El camino de Boric hasta La Moneda, primero como dirigente estudiantil y luego como diputado, siempre ha estado marcado por una relación tensa con la institución.En su discurso siempre apuntó a "refundar" Carabineros, especialmente a partir del estallido social, donde el accionar de la policía fue muy cuestionado, y siguió en sus primeros meses como presidente."Refundar Carabineros ahora. El Gobierno de Piñera, cómplice activo de esta locura", expresó Boric en sus redes sociales el 6 de febrero de 2021, más de un año antes de asumir el cargo, por la muerte de un malabarista en el sur de Chile producto de un disparo por parte de personal policial.De hecho, la idea de intervenir la institución también fue parte de su campaña para llegar al Gobierno en una época en la que la institución no era bien evaluada por la ciudadanía.Ya en La Moneda, Boric fue moderando su discurso, pero aún seguía latente su idea de realizar cambios en Carabineros.El pasado 6 de abril promulgó la, tras el caso de asesinato del cabo Palma, que fortalece y protege el ejercicio de la función policial, aumentando penas para quienes atenten contra efectivos de Carabineros y otras fuerzas Unos días antes, el mandatario dio a conocer una serie de medidas para enfrentar de manera directa la delincuencia con una intervención en 30 comunas del país, aumentando los fondos en 1.500 millones de dólares anuales para seguridad y reforzar la protección de la policía con equipamiento y material más seguro.Por otra parte, la gran crisis de seguridad en el país llevó a un cambio en la percepción ciudadana. Según la encuesta de Plaza Pública Cadem, la"Llama la atención cómo el país pasó de un gran rechazo a Carabineros como institución a ser un país que tiene uno de los mayores niveles de confianza en Carabineros, probablemente la instalación del clima de inseguridad ayudó a que se revalorice el rol de Carabineros", explicó Polanco.En ese contexto, el 6 de abril pasado, tras el asesinato de Palma, laAnte esto, el general de Carabineros Alex Chavan, quien se encontraba dando antecedentes de la muerte de su compañero, pidió que se retirara la periodista del lugar para seguir dando las declaraciones.Tras este hecho, la, a pesar de que el año pasado, el mismo canal titulaba: "Un contador, una excarabinera y un civil: Los involucrados en `Pacogate´ que fueron clave en el fraude de Carabineros", noticia que hablaba del fraude de Carabineros utilizando la misma palabra "paco" para referirse al caso de corrupción.Con este nuevo escenario, para Mella el gran desafío de Boric es "sacar de la discusión política" el tema de la criminalidad."Lo que creo que debería ocurrir es construir grandes acuerdos nacionales para temas como la criminalidad, política carcelaria y modernización de Carabineros", aseguró el politólogo, que agregó que "el Gobierno necesita pensar este tema en largo plazo y sacar la discusión política electoral o político mediático que permite ganar en lo particular, pero no permite resolver el problema"."Lo que creo que es un imperativo es modernizar las policías, que es algo muy distinto a refundar las policías, modernizarlas significa fortalecer el rol, invertir en tecnología y definir políticas de seguridad que sean más sistémicas o estructurales", afirmó."Hubo titulares en la campaña presidencial sin bajada, sin contenido, cuando uno dice refundación de Carabineros, que es el título del programa de Gobierno del presidente Boric, ¿qué es lo que significa eso?", cuestionó.