Perpetua para la mujer que torturó y asesinó a su tío y le robó una TV

María Laura Peralta fue condenada por el crimen de su tio Antonio Landeira.

Una cámara de seguridad tomó a Peralt en avenida La Plata y Metán cargando una TV de 50 pulgadas robada.

Escuchas, claves en la investigación

Una mujer fue condenada a prisión perpetua por haber torturado a golpes y con una plancha eléctrica, y luego asesinado a puñaladas a su tío, un jubilado español de 87 años, en un crimen ocurrido hace casi dos años en el barrio porteño de Boedo, informaron fuentes judiciales.Se trata de María Laura Peralta (47), quien fue condenada por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 25 como autora del crimen de su tío, Antonio Landeira (87), jubilado de nacionalidad española, ocurrido en 2021 en su casa de Boedo.El fallo fue dictado el jueves pasado por los jueces Ana Dieta de Herrero, Marcelo Gastón Bartumeu y Hugo Daniel Navarro, quienes consideraron a Peralta autora de un "homicidio doblemente calificado por ensañamiento y por haber sido cometido con el fin asegurar la consumación de otro delito (el robo) y lograr su impunidad".La pena máxima, de prisión perpetua, había sido solicitada en su alegato por el fiscal de juicio, Guillermo Pérez de la Fuente.Voceros judiciales indicaron a Télam que durante el debate,de su participación en el hecho y dijo que ese día fue a confrontar a su tío por el trato que había tenido con su madre.Según se pudo acreditar en el juicio,último, en su vivienda situada en la calle Metán 4282, del barrio de Boedo.La autopsia confirmó que Landeira murió depero que previamente-tenía un total de 47 lesiones-,en el 15 por ciento de su superficie corporal.En la escena del crimen losun cuchillo, un destornillador y una plancha eléctrica empleados en el ataque y detectaron el faltante de un televisor de 50 pulgadas, dos celulares y un disco rígido.La investigación estuvo dirigida por el fiscal en lo Criminal y Correccional 1, Pablo Gabriel Recchini, y el juez 60 del mismo fuero, Luis Schelgel; y participaron no solo detectives de Homicidios de la Policía de la Ciudad sino también de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal Argentina (PFA), que trabajaban en otra investigación.Es que si bien laya había mencionado aporque su marido se quejaba con que "le pedía plata" y tenía "problemas con las drogas", la clave para vincularla al homicidio surgió de unasen directo que la PFA realizaba en el marco de una causa por narcotráfico.En ese expediente, los agentes federales teníany allí pudieron registrar varias comunicaciones realizadas el día del hecho desde las inmediaciones de la escena del crimen, en las que la propia imputada confesaba que le había robado y luego asesinado a su tío.En una de las-a las que tuvo acceso Télam-, le preguntan a la acusada: "¿Qué pasó? Te voy a buscar", a lo que Peralta respondió: "Tengo una pantalla 50 pulgadas, voy a ir a la Zavaleta para que me den plata", una clara referencia al televisor que fue robado en la casa de la víctima."¿Él cómo está? ¿Fue?", preguntó la interlocutora en alusión a si la víctima estaba muerta y Peralta respondió: "Sí, me tengo que ir a cambiar porque estoy toda chocolateada", una expresión con la que describió que estaba manchada con sangre.-un hombre-, quien se comunicó con el padre de la imputada para avisarle: "Laura se mandó una cagada mal. Terrible. Lo peor que te puedas imaginar", a lo que el papá le pregunta si le hizo algo al tío, y él respondió: "Sí. Le hizo algo muy feo al tío Antonio".empleado por Peralta, el fiscal Recchini, el juez Schelgel y la Policía, determinaron que el día del hecho, la imputada llamó en dos oportunidades a la casa de su tío entre las 13.21 y las 13.34 y que luego tres antenas de Boedo la captaron acercándose y permaneciendo en la zona de la escena del crimen durante el lapso aproximado de una hora, entre las 14.18 y las 15.15, momento en el que se cree ocurrió el crimen.fue una imagen deque tomó a la mujer en la esquina de avenida La Plata y Metán, a metros de la escena del crimen, cargando una TV de 50 pulgadas robada.Cuando en junio de 2021, el juez Schelgel procesó y le dictó la prisión preventiva a Peralta, aseguró: "La cantidad de lesiones infringidas a la víctima y las características que presentaron, permiten sostener la intención clara de la autora de aumentar el dolor, el padecimiento, de forma innecesaria".Los, mientras que en la parte resolutiva del veredicto, el TOC 25 dispuso que el fallo se comunique, entre otros organismos, al Juzgado Civil en turno que resulte sorteado a fin de que se provea la curatela de la condenada.