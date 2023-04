Con más de 132.000 viviendas en ejecución, el Gobierno podría entregar la 150.000 antes de fin de año

"Hasta el momento nos dice que hay más de 100.000 familias que ya cuentan con su casa propia". Foto Presidencia.

"Estamos construyendo viviendas en las 24 provincias. Foto Nicolás Varvara.

"Estamos construyendo viviendas en las 24 provincias y esto implica cumplir el sueño de la casa propia y cambiarles la vida a las familias. Pero este proceso también genera mano de obra, empleo y reactivación económica en los lugares donde se construye" Santiago Mangiotti

Cuántas viviendas se construyen en cada distrito

Viviendas en Misiones. Foto Presidencia.

Viviendas en San Juan. Foto Rubén Paratore.

en todo el país, con lo cual, la estimación deles que antes de fin de año se realiceEl presidentey el ministro de Desarrollo Territorial,, realizaron el miércoles último en la provincia de Santiago del Estero la entrega de la vivienda número 100.000 que se construyó en esta gestión.Sin embargo, hay 132.188 viviendas en ejecución en todo el país, de acuerdo con los registros del Ministerio, mientras que las efectivamente entregadas ya suman 100.630."Estamos construyendo viviendas en las 24 provincias y esto implica cumplir el sueño de la casa propia y cambiarles la vida a las familias. Peroen los lugares donde se construye", destacó Maggiotti a Télam.Señaló que "lo que se alcanzó hasta el momento nos dice que", y añadió que "la expectativa es poder terminar el año con la mayor cantidad de viviendas entregadas, tratar de llegar a la vivienda número 150.000"."Pero la principal expectativa está en planificar con las provincias y municipios para tener 100.000 lotes con servicios por año disponibles para construir 100.000 viviendas por año", afirmó el ministro, quien subrayó que "la idea es continuar con esta política en el tiempo para que dentro de 15 años podamos terminar con el déficit habitacional".En cuanto a las viviendas en desarrollo, lacuenta con 33.553 unidades en ejecución; la de, con 8.231;, con 8.169;, 7.837;, 6.916;, 6.847;6.153;, 5.152 y, 4.793.Le siguen, con 4.350 viviendas en desarrollo;, con 4.333;, 4.166;, 3.802;, 3.519;, 3.094:, 2.963;, 2.909;, 2.856;, 2.756;, 2.745;, 2.113;2.057;, 1.751; y, 1.099."Este es un Estado con vocación de generar oportunidades e igualdad de derechos", indicó Maggiotti, quien puntualizó que "hay una generación de empleo directa en la construcción de viviendas, pero hay otra generación indirecta porque el 90% de los materiales que se utilizan son de industria nacional".Además, remarcó que "en cada lugar del país donde se construyen viviendas hay una reactivación económica de los corralones locales y del resto de los comercios por la circulación que se produce".Destacó que "la construcción de viviendas se lleva a cabo con diferentes programas, que van desde los desarrollos urbanísticos del Procrear, hasta los créditos para la construcción y unidades que se hacen con entes ejecutores provinciales y municipales".En cuanto a los créditos otorgados por el Gobierno en el marco del programa Casa Propia, ya se concretaron 36.283 operaciones, mientras que hay 38.064 en ejecución, en ambos casos también en todo el país.En la provincia de Buenos Aires se otorgaron 18.510 créditos y hay 9.914 en ejecución; en Santa Fe 5.109 otorgados y 4.404 en proceso; en Córdoba, 4.856 y 4.553; en Entre Ríos, 2.252 y 2.201; en Río Negro, 1.386 y 1.965; en Mendoza, 1.225 y 1.073; y en Neuquén 1.208 y 1.976.La Pampa cuenta con 1.096 créditos otorgados y la misma cifra en ejecución; Chaco, con 1.095 y 1.607; Santa Cruz, con 801 y 1.436; Salta, 695 y 1.000; Chubut, 658 y 931; San Luis, 607 y 482;Corrientes, 590 y 695; Formosa, 575 y 633; Misiones, 527 y 720; y Tucumán, 490 y 823.Además, en Tierra del Fuego se entregaron 461 y otros 1.025 están en proceso; en La Rioja, son 379 y 419; en Jujuy, son 358 y 523; en Catamarca, 282 y 197; en San Juan, 162 y 111; en Santiago del Estero, 158 y 219; y en CABA, 67 y 61."El Estado debe tener una política pública de vivienda que sea continua con los años, donde el sistema financiero y el sector privado construyan viviendas con créditos que se puedan ajustar por el índice de variación salarial y no por sistemas como el de UVA (Unidad de Valor Adquisitivo), para permitir que la familia sepa que va a pagar una cuota que no supere el 25% de su ingreso y que ese porcentaje no va a cambiar a lo largo de todo el crédito. Eso es mejorar la calidad de vida de la gente", concluyó Maggiotti.