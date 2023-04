Demandaron a Guy Ritchie por el guion de “Los caballeros: criminales con clase”

“Los caballeros: criminales con clase”. Foto: Prensa.

Guy Ritchie fue demandado por 250.000 dólares.

El realizador inglés Guy Ritchiepor el actor y guionista Mickey De Hara, quien asegura que la película “Los caballeros: criminales con clase”, que tuvo como protagonista a Matthew McConaughey, es muy similar a un libreto que le presentó años antes.Según el sitio especializado estadounidense Variety,De acuerdo con esa denuncia, Richie le había pedido a De Hara que escribiera una secuela para “RocknRolla” (2008) basada en sus experiencias de vida en el mundo de las drogas, situación por la cual medios británicos detallaron que De Hara incluso había sido condenado a prisión por posesión de cocaína y marihuana con propósito de comercialización.Siempresobre un protagonista llamado Mickey como él que maneja un negocio de marihuana, pero que el cineasta le dijo que “el tiempo para las películas de gangsters ya había pasado” y que por lo tanto el proyecto no se desarrollaría.Casi dos años después,Para el guionista la película no solo repite su mirada en el hecho de que McConaughey encarnaba a un gangster que maneja un imperio de marihuana, sino que supuestamente copia numerosos personajes, sus caracterizaciones y “aspectos puntuales del argumento”.Por ejemplo, asegura que(“Los niños pequeños”), repite su propuesta de un hombre llamado Coach que dirige a un grupo de matones apodados “The Baby Squad” (“El escuadrón de bebés”).De Hara dijo que luego de que el filme tuviera amplio estreno en enero de 2020 le escribió a Ritchie para marcarle la similitud de los dos proyectos y que el director le respondió: “Mickey, yo y mi gente hemos tratado de contactarse durante varios años. No hubo respuesta. Estaré feliz de que nos juntemos a charlar”.Por supuesto,El demandante incluso le pidió a Ritchie meses más tarde que se agregara un crédito como guionista para el estreno digital en plataformas, pero el director le dijo que “no era posible” y que en su lugar le ofrecía un crédito en un proyecto futuro.En su denuncia, De Hara va todavía más atrás en el tiempo y asegura que trabajó por primera vez con Ritchie en “Snatch. Cerdos y diamantes” (2000) y que hasta coescribió “RocknRolla”, aunque en la ficha de esta última solo le dieron crédito como “productor asociado”.Concretamente,que fue usado en ‘Los caballeros’ sin su consentimiento ni pago de una remuneración acordada”. También pide 250.000 dólares, que incluye una parte de los beneficios de la cinta.