Líder en superficie cultivada, producción y exportaciones, el Malbec celebra su día

En la categoría vino fraccionado, EEUU se posiciona al frente de las exportaciones de Malbec con 356.583 hl exportados / Foto: archivo.

Se registra una producción de 4.242.644 quintales de uva, 22,35% destinada a elaboración y 42,4% del total para vinificación.

El Malbec argentino se mantiene como la variedad más cultivada, con un incremento de 185% en su superficie desde 2000

El Malbec fraccionado representa 74% en volumen con 1.118.394 hl y 92.5% en valor, con US$ 471,2 millones.

"El Malbec es nuestro Messi, nuestro 'Dibu', es nuestro Goycochea, nuestro Maradona" Alejandro Vigil

Celebran en Londres el Día del Malbec para posicionar aún más al vino argentino en mercado británico Corresponsal



El Malbec World Day se celebrará el jueves 20 de abril en la residencia de Javier Figueroa, embajador argentino en Londres, Reino Unido, el segundo mercado en términos globales para la industria vitivinícola argentina.



Dirigido a importadores y distribuidores de vino, hoteles, restaurantes, supermercados, sommeliers, chefs, vinotecas, entre otros, contará con dos degustaciones guiadas por representantes de algunas bodegas, informó la sección comercial de la Embajada.



En el evento, en el que habrá 98 etiquetas de vino y 21 bodegas argentinas participantes, se espera que los participantes puedan degustar una amplia variedad de Malbec argentino y descubrir la calidad y la diversidad de los vinos argentinos.



La Embajada argentina en Reino Unido informó que renueva su compromiso con la promoción del Malbec argentino en el mundo, y espera que este evento pueda contribuir a posicionar aún más el vino argentino en el mercado británico.



"Con el lema ¡Malbec Argentino Campeón! y la presencia de importantes bodegas y representantes del sector, el evento promete ser una experiencia única para todos los amantes del vino en el Reino Unido", indicaron desde la representación diplomática.



"El evento del Día del Malbec es muy importante para nosotros, en este mercado en el cual el vino argentino tiene un lugar muy relevante", dijo a Télam Pedro Sondereguer, a cargo de la Sección Económica y Comercial de la Embajada.



Para Sondereguer, esto se observa en los números de las exportaciones de vino argentino al Reino Unido que fueron de US$ 94 millones en 2020, US$ 101 millones en 2021 y US$ 147 millones en 2022.



Agregó que el año pasado participaron 41 bodegas argentinas (que enviaron sus vinos) y asistieron unas 200 personas que pudieron probar el producto; mientras que este año el enfoque será un poco distinto porque la idea es que las bodegas participantes tengan un representante ese día.



"Alguien que pueda contar bien la historia de la bodega y explicar las características específicas del producto; por el momento, tenemos 21 bodegas inscriptas", precisó.



"Esperamos poder convocar a más de 200 personas del sector, como el año pasado; para continuar juntos con este trabajo de años de consolidar al vino argentino en el Reino Unido", concluyó.

El Malbec, la variedad de uva insignia de la Argentina y líder en superficie cultivada, producción y exportaciones vitivinícolas, celebra el próximo lunes 17 su día en el país y el mundo.Con presencia en 17 de las 24 provincias argentinas y 46.565 hectáreas plantadas en el país, el Malbec representa el 24,3% de la superficie total cultivada con vid en la Argentina (destinada a elaboración) y 40.8% de la superficie de variedades tintas (de elaboración).De este modo, el Malbec argentino se mantiene como la variedad más cultivada, con un incremento de 185% en su superficie desde 2000.En términos de distribución por provincia,, con 84.75% (39,463 ha), seguida de San Juan con 2.840 ha (6,10%), Salta con 1.681 ha (3,61%) y La Rioja con 814 ha (1,75%).Además, se registra unade 4.242.644 quintales de uva, 22,35% del total de uva ingresada a establecimientos destinada a elaboración y 42,4% del total de tintas para vinificación.En materia de, el 2022 cerró con 1.509.857 hl de Malbec comercializados en el mercado externo (incluye 4% de Malbec con corte), el equivalente a US$ 509,2 millones (FOB), según datos provisorios del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).Con 56,4% del total de vino fraccionado comercializado en el mercado externo, según datos del INV, el Malbec sigue consolidándose como la variedad más exportada.Elrepresenta 74% en volumen con 1.118.394 hl y 92.5% en valor, con US$ 471,2 millones..En la categoría vino fraccionado, Estados Unidos se posiciona al frente de las exportaciones de Malbec con 356.583 hl exportados, seguido por Reino Unido (175.006 hl), Brasil (141.383 hl), Canadá (62.296 hl), México (49.675 hl), Países Bajos (33.577 hl), manteniéndose sin cambios el top 6 de países respecto del año anterior.A ellos se suman nuevos jugadores de Latinoamérica como Colombia (29.914 hl) y Perú (18.722 hl). China e Irlanda, que completan el top 10 de destinos con 15.887 hl y 15.040 hl respectivamente.En este contexto,, convoca a festejar el Día Mundial del Malbec con eventos y actividades en los principales mercados de exportación y distintos puntos del país.Creado por WofA, el; y se replica también dentro del país.La campaña cuenta con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación y la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), dentro del Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI) 2030.En estapara aprovechar la exposición internacional lograda por la consagración de el Seleccionado nacional de fútbol en el Mundial de Qatar.Se desarrollarán más deoficiales en los principales destinos de exportación, a los que se suma una importante campaña digital y activación de los canales online y tiendas virtuales de Vino Argentino.El cronograma de acciones contemplaen los principales destinos de exportación para el Vino Argentino:como Singapur y Finlandia.La agenda de actividades pondrá el acento en el desarrollo de instancias educativas -tanto presenciales como a través de los canales online- con seminarios y masterclasses de Malbec; degustaciones que permitan mostrar la amplia gama de estilos y perfiles de la variedad; promociones online y en tiendas junto a cadenas de retailers, así como acciones con prensa, medios especializados e influencers.También se desplegará una importantecon segmentación de audiencias para diferentes mercados, y una fuerte activación de los canales online y tiendas virtuales."El Día Mundial del Malbec celebra no solamente un varietal, sino; en síntesis, es nuestra forma de vida; es el complemento perfecto entre los buenos suelos y nuestro sol", expresó"El Malbec es nuestro Messi, nuestro 'Dibu', es nuestro Goycochea, nuestro Maradona", sostuvo Vigil en relación con el paralelismo entre el Malbec y el fútbol propuesto para esta edición.