Grupos militares y paramilitares de Sudán se enfrentan con bombardeos y disparos

Las FAR anunciaron la toma del aeropuerto internacional, en pleno centro de la capital, y del palacio presidencial. Foto AFP.

Omar al Bashir gobernó Sudán por 30 años hasta su derrocamiento en 2019.

Blinken: "Hay una oportunidad real de luchar por una transición hacia un gobierno civil".

En 2021 se produjo un golpe de estado en Sudán. Foto AFP.

libraron este sábado varios, en medio de una disputa de poder entre los dos bandos que protagonizaron el golpe de 2021 y que deja al borde del colapso total las promesas de una transición civil para el regreso de la democracia.Los paramilitares, a cargo del general Mohamed Hamdan Daglo, conocido como "Hemedti", hicieron un llamado a la población y a los soldados a levantarse contra el Ejército, dirigido por el general Abdel Fatah al Burhan, dirigente de facto de Sudán desde el golpe de Estado del 25 de octubre de 2021.Durante ese golpe,que de forma interina y con una enorme fragilidad democrática llegaron al poder tras el derrocamiento en 2019 del dictador Omar al Bashir, líder por 30 años.Pero con el tiempo las tensiones entre ambos generales fueron creciendo, lo que derivó en las explosiones y disparos con armas pesadas y ligeras con las que amaneció Jartum.En ese marco, las FAR anunciaron la toma del aeropuerto internacional, en pleno centro de la capital, del palacio presidencial, de un aeropuerto del norte del país y de "otras bases en diversas provincias".En un comunicado llamaron a los habitantes a unirse a los paramilitares "para proteger la patria y las ganancias de la revolución", en referencia a la revuelta popular que derrocó a al Bashir.Asimismo, dirigiéndose a los militares, aseguraron que el objetivo no son ellos ellos sino su Estado Mayor, "que los utiliza para permanecer en su trono, aunque ello suponga poner en riesgo la estabilidad del país".Por su parte, el ejército regular denunció "mentiras", negó que hayan perdido el control del palacio presidencial y acusó a los paramilitares de haber iniciado las hostilidades."Los combates comenzaron cuando las FAR atacaron bases del ejército en Jartum y en otros lugares de Sudán", dijo a la agencia de noticias AFP el general Nabil Abdalá, portavoz del ejército.Las FAR, que agrupan a los exmilicianos de la guerra de Darfur, dijeron en cambio que fueron "sorprendidos por la mañana por la llegada de un gran contingente del ejército que asedió su campamento en Soba", en el sur de Jartum, que los "atacó con todo tipo de armas pesadas y ligeras".En medio de esas acusaciones cruzadas sobre quién inició las hostilidades, los habitantes de Jartum están atrincherados en sus casas.Los desacuerdos entre ambos bandos rivales se basan principalmente en el futuro de los paramilitares y su integración dentro de las Fuerzas Armadas.Aunque el Ejército no rechaza su integración, quiere imponer sus condiciones y limitar su incorporación en el tiempo, pero los paramilitares exigen una amplia inclusión y, su líder quiere tener un puesto en el Estado Mayor.Esta disputa bloquea la transición democrática exigida por la comunidad internacional para reanudar su ayuda a Sudán, uno de los países más pobres del mundo.El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, afirmó este sábado desde Vietnam, donde se encuentra de visita, que aunque la situación en Sudán es "frágil", todavía "hay una oportunidad real de luchar por una transición hacia un gobierno civil"."Hay algunos actores luchando contra ese progreso, pero esta es una oportunidad real para luchar por una transición hacia un gobierno civil. Estamos muy centrados en eso", dijo.Por su parte, el enviado especial de la misión de Naciones Unidas en Sudán, Volker Perthes, condenó "enérgicamente el estallido de los combates" y pidió "el cese inmediato" de las hostilidades.