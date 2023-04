"EEUU no pide a los países que elijan entre nosotros y China", dijo subsecretaria de Estado

"Juntos, la Argentina y los Estados Unidos pueden ayudar a brindar combustible y alimentos al mundo y nuestras naciones van a seguir siendo líderes esenciales en el continente americano"

La subsecretaria de Estado estadounidense, Wendy Sherman, aseguró en Buenos Aires que Washington no le pide a la región que "elija" entre su país y China, pero llamó a ser "cautos" sobre los intercambios que se realizan con el gigante asiático, porque este busca "crear un nuevo orden", mientras destacó que Argentina "comprende" los crímenes de Rusia en Ucrania por la apropiación de menores que sufrió en dictadura., dijo Sherman en una reunión con periodistas en la residencia del embajador estadounidense en Argentina, Marc Stanley.De ese modo respondió la número dos del secretario de Estado, Antony Blinken, frente a las consultas acerca de la mirada de Estados Unidos sobre la creciente presencia de China en la región., Joe Biden, del 29 de marzo en Washington, con el "propósito simple, pero esencial de reafirmar, reforzar, solidificar y fortalecer los lazos profundos y duraderos entre Argentina y Estados Unidos", estimó.La funcionaria aseguró que en las reuniones que mantuvo con el ministro de Economía, Sergio Massa, y con el canciller, Santiago Cafiero, destacó "la importancia del apoyo a Ucrania y la soberanía de Ucrania frente a la agresión no provocada por parte de Rusia"."Aprendí en (el sitio de memoria ex Escuela de Mecánica de la Armada) ESMA sobre los niños que fueron arrancados de sus padres y esto me recuerda a los niños de Ucrania que son arrancados de sus padres, llevados a Rusia para ser criados como ciudadanos rusos", dijo Sherman., comentó.También formaron parte de su agenda temas relacionados al cambio climático, la agenda de no proliferación, así como los desafíos generados por el cambio tecnológico, la migración irregular y el fortalecimiento de la gobernanza democrática en el hemisferio.El encuentro formó parte de las actividades que desarrolla Sherman desde el jueves en su primera visita a la Argentina y en el contexto de la conmemoración, durante 2023, de los 200 años del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre los dos países, y de los 40 años desde la restauración de la democracia en Argentina, que se cumplen en diciembre."Juntos, la Argentina y los Estados Unidos pueden ayudar a brindar combustible y alimentos al mundo y nuestras naciones van a seguir siendo líderes esenciales en el continente americano", destacó.La preocupación de Washington frente a Beijing se reiteró en las intervenciones de la funcionaria de Biden, que consideró que "es el único país" que puede "competir en todos los dominios con Estados Unidos"., alertó."La ironía es que China logró su auge y pudo eliminar gran parte de la pobreza gracias a un orden internacional basado en reglas. Y ahora China está en mejor posición y quiere cambiar las reglas y quiere que el mundo se ciña a sus reglas. Y esto no es justo", consideró.Definió además a Estados Unidos y América Latina como "socios comerciales muy importantes", pero pidió que todos jueguen "sobre la base de las mismas reglas" y haya "una competencia sana, justa".A su vez, al ser consultada sobre la política de Estados Unidos para la región, estimó que, dijo Sherman.En paralelo a su visita, el miércoles llegó al país el presidente de la Comisión Reguladora Nuclear de los Estados Unidos (NRC), Christopher Hanson, para "conocer el plan de desarrollo nuclear", según informaron oficialmente.El fin de semana también llegará a Buenos Aires la jefa del Comando Sur del Pentágono, Laura Richardson, y será recibida por el ministro de Defensa, Jorge Taiana.Previo a su conferencia de prensa, la funcionaria estadounidense dio un discurso sobre la democracia en el hemisferio occidental en la Facultad de Economía de la Universidad de Buenos Aires (UBA) donde no respondió preguntas de la prensa.