Tombolini responsabilizó a los "formadores de precios" por los aumentos en alimentos

En febrero la Secretaría de Comercio publicó la lista de 1.974 artículos // Foto Prensa Ministerio de Economia

El secretario de Comercio, Matías Tombolini, responsabilizó a “los formadores de precios” por los aumentos en el rubro de alimentos y bebidas, aseguró que ese sector “no está cumpliendo” con los acuerdos voluntarios vigentes y anticipó que el Gobierno nacional fortalecerá las fiscalizaciones.En una presentación de prensa realizada en el Ministerio de Economía, el funcionario afirmó: "El dato de inflación que se conoció hoy es un dato que nos duele. Somos conscientes del impacto que esto genera en el bolsillo de los argentinos”.Más allá del 7,7% mensual a nivel general que arrojó el Índice de Precios al Consumidor del Indec que se conoció hoy, Tombolini hizo hincapié en los“Los formadores de precios no están cumpliendo con los acuerdos que hemos celebrado de manera voluntaria”, dijo Tombolini.Frente a ello, el titular de Comercio anunció que se, “que tendrán acceso al dólar diferencial para que cumplan con precio y abastecimiento en lo que tiene que ver con las economías regionales que seleccione la Secretaría de Agricultura”.Al mismo tiempo, Comercioy junto con la nueva administración del Mercado Central se apuntará a mejorar los controles y el trabajo en frutas, verduras y hortalizas“En los meses que siguen, el trabajo en conjunto con las distintas áreas del Ministerio y el Gobierno será para profundizar la política que nos permita ampliar el abanico de acuerdos y fortalecer los controles”, expresó Tombolini.Sobre el índice dado a conocer esta tarde, el secretario señaló que "marzo es un mes que estacionalmente presenta un comportamiento particular."Hay aspectos en los que podemos mejorar y otros en los que no tenemos control. Por ejemplo, en alimentos, la peor sequía desde 1922, la ola de calor más fuerte desde 1906 para un mes de marzo y la gripe aviar impulsaron el índice"Pero el 9,3% que conocimos en alimentos y bebidas tiene que ver también con el rol de los formadores de precios. Con el programa de Precios Justos establecimos un sistema de acuerdos, en donde invitamos a los formadores de precios a que sean parte de la solución y no parte del problema".Al respecto, agregó: "Estamos viendo que elpero en los comercios de cercanía -allí donde transita más del 60% del consumo de nuestros compatriotas- incumplen”.Entre los ejemplos que compartió el secretario pudo verse que mientras el programa Precios Justos mostraba que el precio de la leche en los supermercados era de $234,70, en la góndola de los comercios de proximidad fue de $288,17. Asimismo, el pan de molde fue $487,40 contra $774, 83 (+58,97%).A comienzos de febrero, la Secretaría de Comercio publicó la lista de 1.974 artículos de consumo masivo que conforman la nueva canasta del programa Precios Justos, con valores fijos hasta fines de junio.La medida establece los precios de casi 2.000 productos de primera necesidad por 120 días, mediante acuerdos voluntarios con empresas productoras y comercializadoras.A tono con esa mismo programa, hace diez días, la Secretaría en un trabajo conjunto con la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) y los principales proveedores del sector, actualizó la canasta de frutas y verduras con precios acordados para el mes de abril, en el marco del programa Precios Justos.De la misma manera, se acordó que la vigencia del programa Precios Justos Carne se renovara a partir del 1 de abril con un incremento de 3,2% en los precios de los siete cortes de consumo masivo que integran la canastaEsta tarde, el Indec dio a conocer quey acumuló un aumento del 21,7% en el primer trimestre del año, con lo cual la inflación anualizada ascendió a 104,3 %.El rubro de, por las subas en todos los niveles educativos al inicio del ciclo lectivo” y las siguientes mayores variaciones fueron Prendas de vestir y calzado, con el 9,4%; y Alimentos y bebidas no alcohólicas, con 9,3%.explicó que durante el primer trimestre de la sgeneraron mayor i, los cuales en conjunto aportaron 2,1 puntos porcentuales a la inflación de marzo."La sequía y la gripe aviar influyeron en aumentos del 11,5% en la came vacuna y del 26,7% en el pollo con una significativa incidencia an el IPC", por lo que entendió que si se considerara la inflación núcleo y se le restara la carne, la suba habría sido del 6,5%, que igualmente es un registro muy alto", detalló.