Fue desestimada una denuncia contra Aníbal Fernández por sus dichos sobre la oposición

El Ministerio Público Fiscal (MPF) desestimó este viernes una denuncia contra el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, al considerar que sus recientes declaraciones públicas sobre "calles regadas de sangre y muertos", en alusión a una hipotética administración a cargo de la oposición de Juntos por el Cambio (JxC), no han "producido ni infundido temor en la sociedad"."Las manifestaciones no han producido ni infundido un temor en la sociedad como para afectar el bien jurídico previsto por el artículo 211 del CP y, en consecuencia, perturbar la tranquilidad pública o alterar el sistema electoral, como así tampoco encuadrarse en ninguna figura penal", según se detalló en un dictamen del organismo.De esta forma se refiere la resolución a la denuncia realizada por el abogado vinculado a Juntos por el Cambio (JxC) Gastón Matías Marano, quien demandó al ministro por "la posible comisión del delito de intimidación pública", en una presentación que recayó en el Juzgado Federal Número 9 que subroga la jueza federal María Eugenia Capuchetti.El MPF estimó que los dichos del funcionario "no logran encuadrarse en ninguna de las calificaciones escogidas por el denunciante"."Siguiendo tales lineamientos, considero que la denuncia que motivó la formación de estos actuados debe ser desestimada conforme lo establecido por el artículo 180 último párrafo del Código Procesal Penal de la Nación", concluyó el comunicado.En declaraciones al canal C5N, el ministro Fernández advirtió que si JxC o el diputado de La Libertad Avanza Javier Milei llegaran al Gobierno las calles van a estar "regadas de sangre y muertos"."Lo que se puede ver es quiénes van a competir contra quiénes. Vemos un grupo de gente que tiene cero formación, con vocación por el agravio y por lastimar, y lo que propone saldría únicamente por represión. Las calles regadas de sangre y muertos van a producir si tuvieran la posibilidad de ser Gobierno", había señalado el ministro.