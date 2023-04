Florencia Kirchner iniciará acciones legales por los violentos dichos en el programa de Canosa

Captura de TV.

"Me permito agregar: su objetivo fue provocar dolor" Florencia Kirchner

Florencia Kirchner, hija de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, comunicó que iniciará "todas las acciones legales que correspondan" ante los "graves y violentos dichos""Ante estos ataques que golpean en padecimientos tan sensibles para mí y para tantas personas, vulnerando derechos humanos y personalísimos, he instruido a mis abogados para que inicien todas las acciones legales que correspondan", escribió la hija de la vicepresidenta en su cuenta de la red social Instagram.Agregó que "en democracia no todo está permitido y hay umbrales que no podemos tolerar se sigan cruzando".Florencia Kirchner hizo referencia a losen el canal LN+, quienes aludieron a cuestiones personales de la joven, basándose en imágenes que ella había publicado en Instagram.Al visualizar esas imágenes durante un programa emitido por ese canal, las dos periodistas afirmaron que Florencia Kirchner padecía una enfermedad y especularon sobre los motivos que determinaron un supuesto cuadro clínico."A raíz de los graves y violentos dichos contra mi persona y la de mi madre, emitidos el jueves 6 de abril a través del canal LN+, elijo tomar las palabras de quienes son profesionales y ya se han pronunciado al respecto", comenzó argumentando Florencia Kirchner, tras lo cual citó lo expresado al respecto por laEsa organización de salud mental señaló que "la periodista no solo se dirigió en forma ofensiva, violenta, inadecuada y desafortunada en relación al estado de salud de una persona, sino que realizó por televisión un diagnosticó en forma ilegal, afirmando que la hija de la vicepresidenta padece una 'anorexia nerviosa galopante'"."Además, describió con conceptos falsos, incoherentes y absurdos la supuesta causa de ese padecimiento, aseverando que la misma, es producto de 'la falta de madre'", fundamentó la AASM.Asimismo, el organismo expresó que "el trato mediático inadecuado, en este caso, evidenció la violación total del derecho a la intimidad de una persona, la ausencia de las más elementales normas éticas, pero fundamentalmente, el desconocimiento de las normas vigentes en relación al trato que los medios se encuentran obligados a cumplir según la ley".La, que muchas veces lo hacen desde el odio, el amarillismo, el morbo y las opiniones desacertadas y malintencionadas, que solo logran estigmatizar y violar los derechos de las personas con padecimiento mental y desinformar y confundir a la sociedad"."Me permito agregar: su objetivo fue provocar dolor", sentenció Florencia Kirchner y comunicó su decisión de iniciar las acciones legales pertinentes.La joven"A cada una de las personas que me hicieron llegar ese tantísimo afecto a través de todas las vías posibles: siempre Gracias", completó.El, uno de los representantes legales de la vicepresidenta, por su parte, dijo que planteará "las acciones legales que correspondan" para "defender" a la exmandataria y a su hija y sostuvo quepor parte de las dos periodistas del canal de noticias La Nación+."Jurídicamente. Vamos a representar a Florencia y Cristina Kirchner porque hubo una inoculación de odio a través de dichos referidos a una enfermedad. Es un odio hacia Florencia para llegar también a la Vicepresidenta", expresó Dalbón en declaraciones a Radio 10.Los dichos de las periodistas generaron una ola de repudios y el martes pasado Di Marco pidió "disculpas" a la vicepresidenta y a su hija en un mensaje que publicó en su cuenta de Facebook, donde escribió: "Pido disculpas si herí o lastimé a la vicepresidenta y a su familia con la información que ofrecí sobre el estado de salud de su hija".Los comentarios de las periodistas generaron múltiples repudios de parte de sectores políticos, sociales, asociaciones de periodistas y expertos en salud mental, algunos de la cuales calificaron esas opiniones dey cuestionaron lacon la que periodista se refirió al caso específico de la hija de la vicepresidenta.La, denunció esta semana ante el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) a Canosa y Di Marco por expresiones "violentas, discriminatorias y agraviantes" hacia Fernández de Kirchner y su hija.El, adelantó que esa señal televisiva podría recibir "una multa significativa" y desde el Colegio de Psicoanalistas advirtieron sobre la "peligrosidad" de la "ligereza" con la cual se realizaron esas afirmaciones.Elabrió un sumario para también evaluar sanciones ante la posible violación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, conocida como Ley de Medios.