Télam: de la puesta en valor de los archivos a los nuevos lenguajes y plataformas

"Pensar en términos digitales una agencia de noticias no solo era necesario, sino obligatorio porque tiene que ver con la libertad de expresión y el derecho a la información. ¿Y cómo se informa la gente ahora? Por redes sociales, web, streaming. Una una agencia nacional no podía estar fuera de esas plataformas y lenguajes"(A)Gabriela Cei

"Por una cuestión etaria y de plataformas, hacemos contenidos principalmente para los teléfonos, donde tenemos más del 75% de la audiencia" Martiniano Nemirovisci

Del viaje a las profundidades del tiempo para rescatar y poner en valor el acervo fotográfico y textual, uno de los más ricos de Argentina, a poblar en diálogo directo con las audiencias de todo el país las nuevas plataformas y lenguajes del ciberespacio, de ello"Pensar en términos digitales una agencia de noticias no solo era necesario, sino obligatorio porque tiene que ver con la libertad de expresión y el derecho a la información. ¿Y cómo se informa la gente ahora? Por redes sociales, vía web, por streaming y entonces una agencia nacional no podía estar fuera de esas plataformas y lenguajes", reflexionó laFederica Pais y Mario Giorgi, los conductores de "Radio País", hicieron el programa especial "Télam 78 años" de la radio pública desde el espacio de grabación de esta agencia."Por una cuestión etaria y de plataformas, hacemos contenidos principalmente para los teléfonos, donde tenemos más del 75% de la audiencia", respondió, ante una consulta de ambos conductores sobre las nuevas audiencias que incorporó la agencia a partir, dijo, de "haber crecido en alcance y tipo de contenido" por decisión de la actual gestión.En otro tramo de la entrevista, Cei sostuvo: "Buscamos que la gente no identifique a Télam solo como proveedora de contenidos para medios y profesionales, sino posicionar a la agencia como un medio más para informarse y de modo gratuito porque, recordemos, que la gestión anterior cobraba por el consumo de contenidos".Para Nemirovsci, "Télam original y centralmente es una usina informativa para medios y en el Área Digital publicamos contenidos pensando en la gente, además tenemos un trabajo aceitado con los otros medios públicos"., enfatizó Nemirovsci.También fueron entrevistados por Radio NacionalTras recordar el proceso de rescate y resignificación de la emblemática fotografía del abrazo de la Madre Susana Leguía y el represor Carlos Gallone , hecha por el fotorreportero de Télam Jorge Sánchez, Ramírez afirmó que "se perdió valiosísimos materiales" fotográficos, audiovisuales y textuales del acervo de Télam. "Prácticamente no queda nada del período anterior" a la dictadura cívico militar, agregó, y de la guerra de "Malvinas se perdió mucho material entre el saqueo y la censura". Estamos haciendo una reconstrucción de los archivos e indagación histórica a partir de entrevistas. Parte de su puesta en valor es integrarlos y que se alimenten entre sí", detalló Garelli, quien agregó: "Así. Encontramos que, contrario al rumor que corría en relación a que había sido destruído todo lo que correspondía a la dictadura, pudimos reconstruir que el archivo de fotografía arranca en los '70. Hay algún sobre del '72, pero básicamente desde 1972 a 1975 no hay nada, lo que se corresponde, por ejemplo, al regreso (a la Argentina) de Juan Perón y el gobierno peronista".Ramírez relató que parte del archivo fotográfico llegó a estar arrumbado en cajas de cartón colocadas en algunos baños de la agencia. Todo ello se encuentra en proceso avanzado de recuperación.Garelli, en tanto, comentó a "Radio País" cómo fue el proceso para rescatar fotos del conflicto bélico por las Islas Malvinas que habían sido censuradas por la dictadura. Hacia el final de la entrevista Garelli y Ramírez comentaron los alcances del convenio de colaboración con el Archivo Nacional de la Memoria para digitalizar la cobertura fotográfica de la guerra que realizó en 1982 esta agencia.