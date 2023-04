Kicillof: la condena a Cristina en la causa Vialidad "es un ataque a la democracia"

Foto: Alejandro Moritz.

Foto: Alejandro Moritz.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof consideró este viernes que la situación judicial que atraviesa la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en el juicio de la causa Vialidad, constituye "un ataque a la democracia en Argentina" y destacó la movilización que se congregó en plaza Lavalle, frente al Palacio de Tribunales, para repudiar "la proscripción" contra la exmandataria."La posición esta clara y lo que queremos es que. La condena a Cristina es un ataque a la democracia en Argentina", remarcó Kicillof en conferencia de prensa ofrecida en el cierre del II Congreso Provincial de Salud que se hizo en Mar del Plata.El mandatario bonaerense afirmó en ese sentido quey lo digo por mi, pero lo digo por nosotrosKicillof evaluó que el acto realizado este jueves por la tarde en plaza Lavalle "fue multitudinario" y afirmó que se trató de una manifestación para "defender a la justicia de un sector" que está alojado en el Poder Judicial."No son todos los jueces, fiscales, secretarios, ni los trabajadores y trabajadoras. Hay un sector que ha tomado la manija y pone a funcionar a lo que debería ser que nos permita acceder al derecho y justicia en algo que termina persiguiendo algunos, limpiando a otros, y tratando de gobernar", señaló.Para Kicillof, "la derecha decidió proscribir a la dirigente del campo popular que tiene mas representatividad" al propiciar el fallo de la causa Vialidad."Se nota que no les alcanza con las campañas sucias, de estar todo el tiempo en los diferentes medios de comunicación ensuciándola que ahora decidieron proscribirla. Han estado años y años inventando mentiras. Hay 1.600 paginas en esa llamada sentencia y no hay ninguna prueba. La inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos significa entrar en una democracia limitada, condicionada y restringida", puntualizó.Acompañado por lay del, el gobernador sostuvo quede la funcionaria a la intendencia de la ciudad atlántica en las próximas elecciones."Estamos invirtiendo desde el primer momento y gobernando para todos los y las bonaerenses y no para unos pocos. Ahora estamos con la rambla Casino, las obras de circunvalación, la ruta 11 o corredor del atlántico, que ahora lanzamos el tramo que va de Villa Gesell a Mar Chiquita, con una inversión de $40 mil millones, que se suman a los 160 kilómetros de autopista" que ya tenemos en otro tramo de la ruta interbalnearia, indicó al señalar las obras emprendidas por la Provincia en el Municipio de General Pueyrredón, cuya localidad cabecera es Mar del Plata.