Otorgan la libertad asistida al condenado exjuez de La Plata César Melazo

El exjuez de La Plata César Melazo, condenado a siete años y medio de prisión como "coautor" de una asociación ilícita dedicada a cometer robos, liberar zonas y encubrir delitos junto a policías, barrabravas y funcionarios judiciales, fue beneficiado con la libertad asistida por el mismo tribunal que lo sentenció, ante lo cual la fiscalía de juicio apeló para que la medida no se haga efectiva.Fuentes judiciales informaron a Télam que, en un fallo por mayoría, el Tribunal Oral en lo Criminal 2 platense hizo lugar al pedido de la defensa de Melazo para recibir la libertad asistida al tomar en cuenta el tiempo transcurrido en prisión y los cursos que realizó en la cárcel que le permiten reducir el monto de la pena.Los jueces que votaron a favor fueron los mismos que le aplicaron la condena de siete años y medio, Santiago Paolini y Andrés Vitali; en tanto que la jueza Silvia Hoerr, quien en el debate había votado por una pena a 15 años, se opuso.Ante la liberación inminente de Melazo, los fiscales de juicio Mariano Sibuet y Victoria Huergo recurrieron el fallo del tribunal ante la Cámara de Apelaciones de La Plata, por considerar que los cursos en prisión sirven para reducir el monto de la pena solo para los condenados, y Melazo no fue tratado como tal durante su detención.El 6 de marzo, Melazo y otros cinco acusados recibieron penas de cumplimiento efectivo, en tanto que otros tres imputados resultaron absueltosSegún las fuentes, en esa sentencia la jueza Hoerr consideró que Melazo debía ser condenado a 15 años de prisión como "jefe" de la asociación ilícita, tal como lo habían solicitado los fiscales Sibuet y Huergo.Sin embargo, los otros dos jueces fijaron una condena de 7 años y medio y en carácter de "coautor".En tanto, el tribunal condenó a Gustavo Burzstyn a 7 años y 10 meses de prisión, al expolicía Gustavo Mena a 6 años, a Adrián Manes a 4 años y medio, a Carlos Bertoni a 4 años y a Enrique Petrullo también a 4 años, pero por "tráfico de influencias".En el debate también se ventiló el homicidio de Juan Farías, un presunto exintegrante de la misma banda, aunque los dos acusados de ese crimen, Héctor Vega y Martín Fernández, resultaron absueltos.Carlos Barroso Luna también fue absuelto pero por el delito de "asociación ilícita".A su vez, el tribunal dará a conocer los fundamentos de la sentencia el lunes 17 de abril, cuando también se sabrá si Melazo será investigado por otros delitos conexos.En la etapa de alegatos, los fiscales Sibuet y Huergo había pedido que Melazo fuera condenado a 16 años de prisión por asociación ilícita "en calidad de jefe", tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil condicional -9 hechos-, en concurso real con tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil -4 hechos- y encubrimiento en concurso real.También se pidió que se investigue la participación de Melazo,"en calidad de autor intelectual", en el crimen de Farías, quien se cree que fue asesinado en un presunto ajuste de cuentas interno tras cometer un millonario robo.A su vez, los fiscales requirieron que se investigue si el exmagistrado y otros dos imputados incurrieron en presunto enriquecimiento ilícito de funcionario público y lavado de dinero.Para los representantes del Ministerio Público Fiscal, Melazo tenía "una participación fundamental en la cúspide de una asociación ilícita" y que su situación patrimonial "no se corresponde a los ingresos corrientes del poder judicial" y es un "indicio más" que avala ese rol delictivo.Según la investigación que tuvo a su cargo la fiscal Betina Lacki, los procesados integraban una asociación ilícita que cometía "robos bajo la modalidad de escruche, robo de autos, su posterior reducción; adulteración y venta, comercialización de estupefacientes, con un mismo modus operandi, con división y organización de tareas".Además, "algunos de ellos, en su condición de efectivos policiales, aseguraban la zona, entregaban los trabajos y brindaban cobertura policial" y Melazo se presume brindaba protección a la banda.Por su parte, el exjuez renunció a su cargo en junio de 2017, cuando estaba apartado de sus funciones, de manera preventiva, por decisión del jury de enjuiciamiento abierto en su contra a partir de tres denuncias por mal desempeño y presuntas irregularidades en su accionar.Melazo lleva detenido cuatro años y seis meses, desde que se allanó su domicilio en el marco de la investigación de la fiscal Lacki. Durante el juicio, el exjuez pronunció sus "últimas palabras" en la que aseguró ser inocente.