El teatro polaco desembarca en la Argentina con la actriz Agnieszka Kazimierska

La actriz polaca Agnieszka Kazimierska. (Foto: Prensa)

Llega nuevamente a nuestro país la producción teatral internacional, "Katie’s Tales: el deseo de una mujer en el torbellino de la Historia”, con autoría e interpretación de la actriz, profesora e investigadora teatral polaca Agnieszka Kazimierska y la dirección del italiano Mario Biagini.



Originaria del Workcenter de Jerzy Grotowski y Thomas Richards. “Katie’s Tales” entrelaza canciones, poesía, e imágenes escénicas impactantes creando una narrativa que se parece a un sueño. A través del trabajo de la actriz, los espectadores son testigos del encuentro entre una mujer y el amor, la guerra y la memoria ancestral.



En el Espacio Área 623 (Pasco 623, Ciudad Autónoma de Buenos Aires) se presentará con dos funciones, el sábado 29 de abril a las 21 horas y el domingo 30 a las 19.30. Las entradas se pueden adquirir a través de Eventbrite.



Luego la obra se montará en la ciudad de Rosario con una sola función en el teatro La Sonrisa de Becket (Entre Ríos 105), a las 20 horas. Las entradas están a la venta a través de Antesala.



"Katie’s Tales" se estrenó en 2018, bajo la dirección de Mario Biagini (director asociado del Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards, Teatro Nazionale Della Toscana hasta 2021), y desde entonces se ha presentado en numerosos festivales, teatros y espacios teatrales y no teatrales, de todo el mundo.



La vida de Katie transcurre en tiempos salvajes. Su amado tuvo que marcharse tras la última catástrofe pero le prometió volver. Junto con un par de sirvientes extranjeros, Katie vive protegida en su jardín.