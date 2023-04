Río Negro elige gobernador, diputados e intendentes este domingo

En estas elecciones, las personas con identidad no binaria podrán votar por primera vez autoridades provinciales con su identidad autopercibida / Foto: Alejandra Bartoliche

Acá está el gas para la Región Sur. El sueño se hizo realidad y logramos llevar gas a la Región Sur gracias al Plan Castello. Nos comprometimos y cumplimos: el gasoducto es una realidad que cambiará por siempre la vida a las familias de las zonas más frías de RN. #JuntosAca✅ pic.twitter.com/77zKfLnE3B — Alberto Weretilneck (@Weretilneck) April 14, 2023

El domingo elegimos entre 2 modelos: el de la exclusión y el ajuste de @JSRN_Oficial o el de la inclusión y el desarrollo#VamosConTodos#UnNuevoComienzo #VotáEsperanza

LISTA 430 pic.twitter.com/f8xk9wxSh8 — Silvia Horne (@silviahorne) April 14, 2023

Este domingo 16 de abril, votá Somos Unidad Popular y Social, votá por amor a Río Negro 💙 pic.twitter.com/fkZFFYYIFP — Luciano Pedraza (@PedrazaLuciano) April 12, 2023

GABRIEL DI TULLIO CANDIDATO A GOBERNADOR LISTA 426 pic.twitter.com/icSPMfTPFY — Podemos proyectar rio negro (@PPRionegro) April 6, 2023

La provincia de Río Negro elegirá el próximo domingo gobernador, 46 diputados, 22 intendentes y 36 autoridades de comisiones de fomento con el sistema D´Hont, en comicios en los que once listas presentaron candidatos, con nueve fórmulas para renovar las máximas autoridades del distrito, según lo informado por la Justicia Electoral provincial.Con un padrón de 589.251 electores (que representa el 1,63 del total nacional) y 1.785 mesas habilitadas para votar, la provincia se encamina a renovar autoridades dado que la gobernadora Arabela Carreras decidió no presentarse para un nuevo mandato y explicó a Télam radio que así se estáal priorizar el diálogo por sobreEldurante otros cuatro años, quien ya estuvo frente al Ejecutivo rionegrino en dos oportunidades.Río Negro es una de las 17 provincias que desdoblaron las elecciones provinciales de las nacionales, que para definir la presidencia prevé las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) para el 13 de agosto y las generales para el 22 de octubre.Además de gobernador y vice, el domingo también se elegirán 46 diputados provinciales, que se eligen por representación regional, 3 titulares y 3 suplentes por cada uno de los 8 circuitos electorales.También se elegirán presidentes y dos vocales titulares y suplentes para las 36 Comisiones de Fomento y autoridades locales en 22 municipios.Las alianzas políticas que se presentan para competir el domingo son el oficialistaWeretilneck, candidato del oficialista Juntos Somos Río Negro, estuvo al frente del Poder Ejecutivo desde 2012, tras el asesinato del entonces gobernador Carlos Soria, hasta 2019, cuando finalizó su segundo mandato tras ser reelegido en 2015.El actual senador nacional está acompañado por el actual intendente de Viedma, Pedro Pessati, como candidato a vicegobernador, con la lista 427.Weretilneck y Pessati, además, encabezarán las boletas de Nos Une Río Negro y de la Unión Cívica Radical (UCR).Por su parte,, con la lista 429., con la lista 430,Esta alianza está conformada por el partido Parte, el Partido del Trabajo y del Pueblo (PTP) y Acción Peronista.El candidato a gobernador por "Unidad para la Victoria" es Gustavo Casas, actual delegado de Vialidad Nacional, acompañado de Luisa Villarroel como postulante a la vicegobernación, en la lista 428., con la lista 424.Por su parte,, con la lista 426.con la Lista 425,, con la Lista 165, con la lista 216.En Río Negro la elección de gobernador y vicegobernador es por mayoría simple con una reelección inmediata, mientras que la elección del resto de las autoridades se realiza por el sistema D'Hondt, con un piso del 5% de los votos válidos emitidos.En estas elecciones, las personas con identidad no binaria podrán votar por primera vez autoridades provinciales con su identidad autopercibida, informó la Justicia Electoral.