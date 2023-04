Zielinski asumió en el "Rojo" en una semana caliente y a horas del clásico

Foto: TW @Independiente

Ricardo Zielinski es el nuevo Director Técnico de #Independiente.



¡Bienvenido, Ruso! El Rey de Copas te saluda

El estadio abrirá tres horas antes

Bonos para populares agotados para el domingo.



A partir de las 11 comienza la venta de plateas sólo para socios



Info y precios

Repudio a las amenazas violentas contra Gonzalo Verón

Desde el Club Atlético Independiente queremos expresar nuestro repudio a las manifestaciones violentas que han enviado a distintos protagonistas relacionados con el Caso Gonzalo Verón en las últimas horas.

El nuevo entrenador de Independiente,, afirmó este viernes que sus equipos "siempre fueron protagonistas", poco antes de asumir en el cargo de manera oficial y de conducir el primer entrenamiento, por la 12da. fecha de la Liga Profesional."Trato de jugar de local y visitante de la misma forma.. A veces se presiona alto, a veces no, a veces hay que defender más que en otras ocasiones”, dijo el "Ruso" Zielinski en radio La Red."Me parece que tiene un buen plantel, lo podemos mejorar. Hay mucho ámbito para una mejoría. Espero incorporarme y conocer el club. Por ahí no está a la altura de Boca o River, pero", destacó el entrenador.Además, en el inicio de la semana se quedó sin presidente porquepresentó la renuncia y asumió interinamente Néstor Grindetti, intendente macrista de Lanús ahora en uso de licencia, quien deberá llamar a una Asamblea Extraordinaria dentro de los 90 días.En ese contexto,"Ahora pensamos en lo que viene, en Racing. El mercado de pases lo veremos a mitad de año, se irán acomodando las cosas de a poco. Mi preocupación y ocupación es generar calma, volver a la normalidad y ganar para trabajar más tranquilo", apuntó.Zielinski tiene una trayectoria larga en el fútbol argentino, con un último paso positivo por Estudiantes de La Plata aunque y una mala campaña en Nacional de Montevideo que terminó rápidamente con su experiencia en Uruguay.A su vez, el "Ruso" es recordado por hacer historia con Belgrano de Córdoba: mandó a River a la B Nacional en la promoción 2011 y ganó el ascenso con el "Pirata". También por las buenas campañas con Atlético Tucumán, al que llevó a sus primeras copas Libertadores."No tiene sentido ir con una idea si no tenemos los intérpretes para eso. En el mundo esa discusión ya pasó, pero en Argentina todavía sucede. Los equipos de fútbol se trabajan en conjunto. Hay que ser sólidos y todo depende de los intérpretes. Veré y hablaré con los jugadores para llegar al mejor sistema posible", sentenció.Zielinski tendrá contrato hasta diciembre de 2024.La(Aprevide) informó los detalles del operativo de seguridad para el clásico de Avellaneda,Además, el organismo bonaerense reiteró que no habrá venta de entradas en la zona del estadio ese día y pidió que se llegue a la cancha con Documento Nacional de Identidad (DNI), ya que se efectivizará el control del ejercicio del derecho de Admisión con el uso de 50 dispositivos del programa “Tribuna Segura” del Ministerio de Seguridad de la Nación.A su vez, en el texto explicaron que serán parte del operativo diferentes autoridades de turno de la Fiscalía de Avellaneda-Lanús, 120 empleados de seguridad privada, cuatro ambulancias, presencia de comisaría móvil para elaboración de actuaciones, y habrá presencia de ocho grupos de socorristas en el estadio.El titular de Aprevide,, sostuvo que vieron "muy buena predisposición" de ambas instituciones en las diferentes "reuniones de coordinación"."Le brindamos a Independiente la posibilidad de organizar un gran recibimiento para uno de los clásicos más importantes del país, también entendemos que podemos manifestarnos con la voz ante situaciones deportivas adversas, pero nada justifica la violencia en los estadios”, apuntó Aparicio.En medio de la crisis económica e institucional que atraviesa el club, Independiente repudió las "manifestaciones violentas" contra el futbolista, quien le inició un juicio laboral a la institución por falta de pago y profundizó su grave crisis económica que desembocó en la renuncia del periodista Fabián Doman a la presidencia."Creemos firmemente en la justicia y nuestro equipo legal está trabajando para revertir el fallo dictado en primera instancia.", fue el mensaje elegido por el club en un comunicado oficial.El pasado jueves apareció un pasacalle en el domicilio de Verón, con una leyenda intimidatoria: "Te metes con nuestro club, nos metemos con tu familia". La amenaza estaba firmada por "El Socio", debajo del escudo de Independiente.En marzo pasado, el Tribunal de Trabajo Número 2 condenó a Independiente a pagarle a Verón un total de 2.332 millones de pesos por deudas salariales correspondientes al período 2018-2020. Sin embargo, en las últimas horas aceptó el recurso de apelación y por lo tanto el juicio pasará a la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires.