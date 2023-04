Neuquén va a las urnas para elegir gobernador, entre seis fórmulas

Para elegir gobernador y diputados provinciales están habilitados 546.166 argentinos / Foto: Archivo

Seguimos demostrando la fuerza de la unidad, de la gente y la lealtad, valores que son el motor del @mpn_ok.

¡Gracias, Zapala! Este domingo #16A sumamos #MásEquipoParaNeuquén.

¡#HayFuturo!

¡Vamos Marcos y Ana!#Lista151 pic.twitter.com/oxJpqU6RYg — Omar Gutierrez (@OmarGutierrezOk) April 13, 2023

✍🏼 Vamos a dar el batacazo y seremos gobierno en Neuquén 👇🏼 pic.twitter.com/8MUw9f4StV — Carlos Eguia (@CarlosEguiaUno) April 14, 2023

Un gran acto para reafirmar que las elecciones son para la clase trabajadora, el modo en que sus demandas se transforman en programa de salida.

Y se prepara para gobernar dando la lucha política a sus verdugos.

El Frente de Izquierda es su herramienta. pic.twitter.com/Auc2QFwtVB — Patricia Jure (@PatriciaJure) April 13, 2023

¡Gracias por venir a acompañar! https://t.co/1txeskedsJ — Pablo Cervi (@CerviPablo) April 14, 2023

ESTE DOMINGO TODOS DEBEMOS SER FISCALES Y DEFENDER NUESTRO VOTO.

💪💪💪💪💪💪💪💪💪

Tenemos que prepararnos para la batalla más importante que vamos a dar en las urnas este domingo 16 de abril de 2023. pic.twitter.com/6wP9kfVCoR — Ramón Rioseco (@RamonRiosecoOk) April 14, 2023

Elección de intendente municipal

Más de 546 mil neuquinos elegirán el próximo domingo gobernador entre seis fórmulas que se presentan para conducir la provincia, donde también se votará 35 diputados, intendente, concejales, integrantes de comisiones municipales, presidentes de comisiones de fomento y consejeros escolares en sus 52 comunas, bajo la modalidad de Boleta Única Electrónica.El, que gobierna desde hace 60 años la provincia, postula como candidato a gobernador para suceder a Omar GutierrezKoopmann señaló durante la campaña que "en esta elección, el MPN es la única propuesta que va a cuidar y defender a Neuquén" y "a las familias neuquinas", porque "el resto de los candidatos responden todos a intereses de Buenos Aires"."A ellos no les interesa el futuro de las familias neuquinas, a ellos solamente les interesa llevarse nuestros recursos para beneficio del centralismo porteño, y este domingo, con nuestro voto en las urnas, los neuquinos no se lo vamos a permitir", manifestó el candidato del partido provincial.En tanto,, que irán como listas espejo, acompañado por la actual intendenta de Plottier, Gloria Ruiz, con siete colectoras.Figueroa indicó que "son muchos los vecinos y vecinas que este 16 de abril van a acompañar un cambio para la provincia para cortar con las injusticias" y señaló durante su campaña que "hoy producimos el gas, el petróleo y la electricidad que consume el país, pero en nuestros hogares pagamos mucho más caro todo"., que contó con el apoyo de funcionarios nacionales como los ministros de Obras Públicas y del Interior, Gabriel Katopodis y Eduardo "Wado" de Pedro, respectivamente,"El domingo vamos a derrotar al gobierno provincial más unitario de la historia argentina", expresó Rioseco, quien agregó que "queremos discutir la renta petrolera para que los pueblos del interior puedan desarrollarse. Hoy hay una injusta distribución de la riqueza, por eso necesitamos romper con esa lógica y que los municipios reciban mayor coparticipación"., la única propuesta que no presentó fórmula mixta para la gobernación,Cervi, quien recibió el respaldo de la líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, aseguró que "a partir del 16 de abril la historia empieza a cambiar" y dijo en su campaña que "en la calle los neuquinos me dicen que están cansados de un modelo de gestión agotado, que no redunda en beneficios para la gente de a pie".A su vez, el, que recibió el apoyo de la diputada nacional y precandidata a presidenta Myriam Bregman,Jure convocó a "expresar el rechazo a un régimen corrupto de capitalistas y gobiernos apoyando al Frente de Izquierda", porque "somos los que realmente enfrentamos el ajuste que exige el FMI y el saqueo y la contaminación; los que nos plantamos por el trabajo, el salario y las jubilaciones; los únicos que denunciamos la injerencia del imperialismo en nuestro país".Por su parte,Eguía invitó a que lo voten "todos aquellos que apuestan a una provincia de Neuquén sin drogas, sin mafias, sin piquetes, sin paros, sin extorsión, sin aprietes, con menos impuestos, menos presión sobre las pymes y comercios, y por supuesto con más libertad", porque afirmó que "somos la única oposición".En estas elecciones también se renovará por completo la Legislatura unicameral, integrada por 35 diputados titulares y 18 suplentes, por lo que nueve diputados quedarán sin banca por imposibilidad de renovar su mandato.Además, se elegirá intendente municipal y concejales en 13 municipios de segunda categoría y en cinco de primera categoría, miembros de 10 comisiones municipales, presidentes de 21 comisiones de fomento y consejeros escolares para los 14 distritos.Para elegir gobernador y diputados provinciales están habilitados 546.166 argentinos (271.446 femeninos, 274.690 masculinos y 30 no binarios), y 7.128 extranjeros (3.321 masculinos y 3.807 femeninos).Para la elección se dispondrá de 1.712 mesas distribuidas en 331 establecimientos ubicados en toda la provincia.En tanto,. El principal candidato es el actual jefe comunal, Mariano Gaido (MPN), que buscará su reelección.Los demás candidatos son: el concejal Juan Peláez (Nuevo Compromiso Neuquino); el presidente de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas, Daniel Figueroa (FdT); la diputada Soledad Salaburu (Kolina); la referente del gremio docente ATEN Capital, Angélica Lagunas (FIT Unidad); el docente Lucas Ruiz (Movimiento al Socialismo); la concejala Cecilia Maletti (Movimiento Libres del Sur); el concejal José Luis Artaza (Cumplir); y la abogada Valeria Todero (JxC).