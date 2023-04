Boca busca ante Estudiantes el primer triunfo bajo la dirección de Almirón

Foto: Julián Álvarez.

Probables Formaciones

intentará conseguir su primera victoria en el incipiente ciclo del DTeste sábado ante, en un partido válido por la fecha 12 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), con la carga a cuestas de haber perdido en sus dos últimas presentaciones como local y el clásico con San Lorenzo.El equipo "Xeneize" recibirá al "Pincha" este sábado a partir de las 19 en La Bombonera, donde cayó ante Instituto de Córdoba (3-2) y Colón de Santa Fe (2-1), en un encuentro que tendrá como árbitro a Pablo Echavarría y será televisado por ESPN Premium.Boca,, quedó demasiado lejos del(27) al caer el miércoles último ante San Lorenzo (1-0) en el Nuevo Gasómetro, en la que fue su quinta derrota en 11 presentaciones, una racha inusual que lo sitúa en el puesto 18 y con más dudas que certezas.La temporada de Boca comenzó concomo DT, pero los malos resultados y actuaciones decepcionantes acabaron con su ciclo, fue reemplazado en forma interina por Mariano Herrón, el entrenador de la división Reserva, hasta que se contrató a Almirón y tuvo su estreno con apenas un par de prácticas encima ante San Lorenzo.Su rival de este sábado, Estudiantes de La Plata, acumuló 15 puntos y alterna buenas actuaciones con otras decepcionantes, aunque su DTadelantó que un triunfo en La Boca podría ser un buen punto de partida para consolidarse definitivamente., ya que luego de recibir a Estudiantes será local nuevamente el martes próximo ante Pereira, de Colombia, en su segundo partido en el Grupo F de la Copa Libertadores y luego de haber empatado en el debut en Venezuela ante Monagas (0-0).Los problemas que deberá resolver Almirón son varios, debido a que a la falta de funcionamiento y resultados se acumularon lesiones y suspensiones que dificultan el armado del equipo y la puesta en escena de su idea de juego.En ese contexto, Boca tiene lesionados adesde octubre del año pasado, con una rotura de ligamentos, y en las últimas horas se sumaron el paraguayoy el delantero, ambos desgarrados, mientras quefue expulsado ante San Lorenzo y no podrá estar ante Estudiantes, siendo además querecibió la tarjeta roja en Venezuela y no estará disponible el martes por la Copa.Almirón tomó nota de las bajas y saldrá a jugar en La Bombonera con un solo titular en la defensa, el arquero Sergio "Chiquito" Romero, mientras que los demás serán Marcelo Weigandt, Roncaglia, Nicolás Valentini y la gran promesa del club, el juvenil de 18 años Valentín Barco.En el mediocampo estarán Alan Varela y Ezequiel "Equi" Fernández como mediocampistas de contención y más adelantados el paraguayo Oscar Romero y Juan Ramírez para la generación de juego, mientras que en la ofensiva lo harán Miguel Merentiel y Luis Vázquez.Es decir que Almirón preservó para el martes por la Copa a Luis Advíncula, Agustín Sandez, Guillermo "Pol" Fernández, Darío "Pipa" Benedetto y Sebastián Villa.Entre los suplentes de Boca se destaca la presencia del santiagueño, recuperado de una lesión que lo mantuvo inactivo desde febrero pasado.Estudiantes, por su parte, luego de haber igualado como local ante Atlético Tucumán (0-0), irá a La Boca con cambios ya queEn tanto, estarán disponibles y posiblemente entre los suplentes Pablo Piatti, recuperado de una lesión muscular en la fascia plantar, y José Sosa, quien superó un desgarro."La idea contra Boca es jugar con lo mejor que tenemos. Los puntos que perdimos acá en La Plata (en alusión el empate con los tucumanos) los tenemos que ir a buscar allá. Nos queremos acercar a los primeros puestos, es un objetivo claro. No vamos a especular, vamos a ir con todo", anticipó el DT Eduardo Domínguez en la rueda de prensa previa al partido.En cuanto al historial, entre el amateurismo y el profesionalismo jugaron 202 veces y la ventaja en favor de Boca es abrumadora puesto que le lleva 65 partidos de ventaja.La última vez que jugaron en La Bombonera fue el 24 de julio del año pasado, por la LPF, y Boca se impuso por 3-1 con los goles de "Pol" Fernández, Villa y Rojo, mientras que para el "Pincha" marcó el paraguayo Jorge Morel.: Sergio "Chiquito" Romero; Marcelo Weigandt, Facundo Roncaglia, Nicolás Valentini y Valentín Barco; Oscar Romero, Ezequiel "Equi" Fernández, Alan Varela y Juan Ramírez; Miguel Merentiel y Luis Vázquez. DT: Jorge Almirón.: Mariano Andújar; Ezequiel Muñoz, Luciano Lollo y Zaid Romero; Leonardo Godoy, Santiago Ascacíbar, Fernando Zuqui, Jorge Rodríguez y Gastón Benedetti; Benjamín Rollheiser y Mauro Boselli. DT Eduardo Domínguez.: Pablo Echavarría.: Pablo Dóvalo.: Boca Juniors.: 19.: ESPN Premium.