"La inclusión informativa es la mayor contribución y desafío de los medios públicos"

La presidenta de Télam, Bernarda Llorente, destacó que impulsar lade la población es, al tiempo que se pronunció a favor de promover "el derecho a la comunicación y al conocimiento como un derecho humano".En el marco de la entrevista que le hizo "Radio País", el programa que Radio Nacional realiza desde el espacio de grabación de Télam para conmemorar el 78° aniversario de la creación de esta agencia nacional de noticias, Llorente señaló que, pese al "discurso instalado acerca de un 'bombardeo informativo' a la población, la mitad de la población experimenta un déficit importante de acceso e, incluso, en los sectores en mayor situación de vulnerabilidad ver un video puede conllevar a que se les acabe el crédito prepago que tienen contratado", con su proveedor de telefonía e internet.Consultada por Federica Pais y Mario Giorgi, los conductores de "Radio País", la presidenta de Télam destacó el plan que llevó adelante la gestión que encabeza y los trabajadores de la agencia para promover la digitalización de Télam, que -recordó Llorente-Y, en ese sentido, explicó a los conductores que el espacio de grabación de Télam desde el cual realizan la emisión especial de su programa era "parte de las ruinas que encontramos a fin de 2019", cuando comenzó la actual gestión de la agencia.El intento de vaciamiento y posterior cierre de Télam fue "fue. Esta agencia fue el ensayo (del anterior gobierno nacional) para explorar qué reacción social conllevaría avanzar en el mismo sentido con los otros medios", argumentó Llorente, para quien, el "conflicto" desatado tras esa ofensiva "permeó en el resto de la sociedad a través de (la consigna)que impulsaron los trabajadores que se resistieron a los despidos y el cierre".En la mirada de la presidenta de Télam,A contramano de ese discurso neoliberal, Llorente sostuvo que "los medios en general y las agencias de noticias en particular están siendo", al destacarse su rol en tanto "garantes de la confiabilidad y trazabilidad de la información que proveen a sus clientes y a la población en general". "Tenemos que volver a las raíces:", puntualizó.Con todo, durante la transmisión del programa especial "Radio País - Télam 78 años", Llorente llamó a, no porque los medios públicos no tengan su singularidad y misión social, sino porque, lejos de ser expresiones estancas, se encuentran entramados"."Debemos impulsar un debate en serio para repensar a los medios en general y apuntalar nuestras democracias representativas", enfatizó Llorente, quien ponderó la "visión estratégica" del gobierno de Juan Domingo Perón en 1945 al crear una agencia pública de noticias. "En 1945 -dijo-, existió la decisión política y comunicacional de apuntalar la soberanía informativa, que desarrollara una agenda nacional basada en miradas e intereses que nos eran propios".En ocasión de los 78 años de existencia que este viernes conmemora Télam, sostuvo que el fallido intento de cierre que impulsó la administración encabezada por Mauricio Macri entre 2015 y 2019 "debe servir como advertencia a futuro" y entendió que "sostener la proyección futura de la agencia y su diálogo directo con la ciudadanía contribuirá a dar cuenta de la importancia de su misión informativa y social".