El Gasoducto Néstor Kirchner generará ahorros por US$2.200 millones en seis meses

Foto: Victoria Gesualdi

El presidente de la empresa Energía Argentina (Enarsa), Agustín Gerez, estimó este viernes que el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK) permitirá generar ahorros de importación por US$ 2.200 millones en el segundo semestre del año, duplicándose esa cifra en 2024, al tiempo que ratificó que comenzará a operar el 20 de junio., dijo Gerez en declaraciones formuladas a la radio AM 990.En tanto, indicó que "el año que viene, que va a estar operativo los 12 meses, va a generar ahorros por US$ 4.400 millones", en referencia al "impacto sobre la sustitución (de importaciones), en el ahorro de esas divisas y en el potencial polo exportador que se puede generar a partir de la venta de gas a los países vecinos".El país, dado que "hoy el Estado está cubriendo la diferencia de precios entre los precios internacionales", recalcó el titular de Enarsa."Por ejemplo, el año pasado llegamos a importar el millón de BTU -unidad de medida de energía- a US$ 45 versus los US$ 3 que le pagamos a los productores locales", graficó.Asimismo, Gerez subrayó que "hoy se están cumpliendo los cronogramas de ejecución, con lo cual paraEl GPNK permitirá a la Argentina abastecerse con su propia energía y avanzar con el proceso de "soberanía energética", alimentando la demanda interna y de la industria, "el motor de desarrollo humano y productivo de la Nación, vinculado con la producción u oferta local de toda esta energía", enfatizó.Como conclusión, el titular de Enarsa subrayó: "El gasoducto nos va a permitir desarrollar todo el comercio y la industria alrededor de una matriz energética muchísimo más saludable en términos económicos, y va a impulsar el desarrollo y la creación de empleo y todos los beneficios que conlleva tener una materia prima más accesible".