La Justicia imputó al sospechoso de filtrar los documentos del Pentágono

Según el periódico The New York Times, un "rastro de evidencia digital" señaló a Teixeira como el líder del grupo de chat privado en Discord, donde aparecieron los documentos./ Foto: AFP

En su visita a Irlanda, el presidente estadounidense Joe Biden manifestó su preocupación por el episodio / Foto: AFP.

La detención de Jack Teixeira

El principal sospechoso de filtrar documentos secretos de, un aviador de 21 años de la Guardia Nacional de Estados Unidos, fue acusado este viernes formalmente por la justicia de "de ese material.Jack Teixeira compareció ante una corte federal de Boston tras una semana de investigaciones sobre una de las mayores fugas de material clasificado desde que Edward Snowden filtró documentos de la Agencia de Seguridad Nacional en 2013.En concreto, la justicia lo acusa de, así como de lade esta documentación.En la comparecencia, Teixeira no tuvo que presentar ninguna declaración relativa a su posible culpabilidad, mientras que la próxima audiencia se fijó para el próximo miércoles, según la cadena estadounidense CNN.El acusado se limitó a responder en voz baja cuando el juez le notificaba de sus derechos, consignó la agencia de noticias AFP.El FBI detuvo este jueves a Teixeira, después de que todas las pistas apuntasen a este miembro de lacomo responsable de una de las filtraciones de documentos más graves de los últimos diez años en Estados Unidos.El fiscal general de EEUU, Merrick Garland, dijo que Teixeira fue arrestadoImágenes de la operación en North Dighton, en el estado de Massachusetts (noreste), mostraron al sospechoso, vestido con pantalones cortos rojos y una camiseta, con las manos detrás de la cabeza, retrocediendo lentamente hacia los agentes con ropa de camuflaje y fuertemente armados que lo detuvieron.La Guardia Nacional de EEUU dijo que Teixeira se alistó en septiembre de 2019, es especialista en tecnologías de la información y en comunicaciones, y que alcanzó el rango de aviador de primera clase,.El secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, elogió en un comunicado al"por su rápida detención" del sospechoso.Austin añadió que ordenó una revisión de los "procedimientos de acceso, responsabilidad y control de inteligencia dentro del departamento (de Defensa) para informar de nuestros esfuerzos para evitar que este tipo de incidente vuelva a ocurrir", consignó la AFP.La detención de Teixeira se produjo un día después de que el diarioinformara que cientos de páginas de documentos habían sido publicadas en la red socialpor un hombre que trabajaba en una base militar de EEUU.Según el periódico The New York Times, unseñaló a Teixeira como el líder del grupo de chat privado en Discord, llamado, donde aparecieron los documentos.La filtración reveló la inquietud de EEUU sobre la viabilidad de una próxima contraofensiva de las fuerzas de Kiev contra las tropas rusas, así como preocupaciones sobre las defensas aéreas ucranianas, y señaló que Washington está espiando a aliados como Israel y Corea del Sur.El detenido, que se hacía llamar, publicaba regularmente documentos en el grupo de chat Thug Shaker Central desde hacía meses, según los informes de prensa.OG les dijo a los miembros del grupo que pasaba parte del díaPrimero escribió el contenido de documentos clasificados para compartirlos con el grupo, pero después empezó a tomar fotos, diciendo a otros miembros que no las compartieran, informó The Washington Post.OG tenía una "visión oscura del gobierno" y "hablaba de Estados Unidos, y particularmente de las fuerzas del orden y la comunidad de inteligencia, como una, dijo el medio , citando a uno de los miembros del grupo.