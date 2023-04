"Cuando se visitan las provincias se ve cómo valoran a Aerolíneas Argentinas"

Foto: Ramiro Gómez

El director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Aerolíneas Argentinas, Carlos Figueroa, señaló este viernes que la incorporación de la ruta San Pablo-Mendoza configura una arista más deldesempeñado por la compañía, al trazar un cuadro de situación de la evolución que viene registrando en materia de conectividad.“Estamos muy satisfechos, la novedad de esta semana es que comenzamos a operar una ruta inédita para la compañía, que es Sa n Pablo-Mendoza, como parte de la estrategia que llevamos adelante junto al Ministerio de Turismo, de seguir fortaleciendo y desarrollando el turismo receptivo y la llegada de turistas extranjeros a la Argentina”, expresó Figueroa, en declaraciones a Télam Radio.Entrevista a Carlos Figueroa, el director de Comunicación de Aerolíneas Argentinas.Agregó que existerespecto al rol de Aerolíneas Argentinas, y lo que ""Cuando uno visita las provincias se ve cómo se valora y se pone de manifiesto de manera permanente la importancia del rol que cumple Aerolíneas Argentinas, lo que significa para el desarrollo de las economías regionales, sin importar el color político del gobierno en la provincia o el gobierno de la ciudad”, apuntó.Figueroa sostuvo que “sería necio no reconocer, por ejemplo, lo que implica para una ciudad como Mendoza, que ya tenía conexión con San Pablo a través de Latam y de Gol, contar a partir de ahora con la línea aérea de bandera con 2 vuelos semanales”.Por otra parte, destacó a “la experiencia de Salta” en términos de conectividad con Brasil y dijo que “y, en este caso, en la posibilidad de abrir a un mercado tan importante como el brasilero, una región como el norte argentino”.“Empezamos a volar esta ruta Salta-San Pablo, también inédita para la compañía, que no operaba ninguna otra compañía. Fue una apuesta. Costó. Hubo que trabajar mucho. El gobierno provincial trabajó muchísimo en la promoción del destino, el Ministerio de Turismo a través del Inprotur también, traccionó mucho la promoción del destino”, amplió.Dijo que en Salta, la apertura de esta conexión, tuvo "un resultado auspicioso, al generar factores de ocupación muy altos, con llegada de turista brasileros no solo a la provincia sino a todo el norte argentino”.Resaltó lay dijo que "es el principal centro de distribución de turistas de Sudaméerica".Detalló que además de las rutas San Pablo-Buenos Aires, Aerolíneas Argentinas opera San Pablo-Córdoba, San Pablo-Salta, Pablo-Bariloche y ahora se suma San Pablo-Mendoza”.“Para la temporada de invierno se van a sumar San Pablo-Ushuaia y San Pablo- San Martín de los Andes, una oferta muy grande para el mercado brasilero para que puedan venir a disfrutar de los destinos de nieve de los destinos turísticos en la temporada de invierno”, concluyó.