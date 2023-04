Organizaciones y familiares de María Speratti reclamaron justicia a un mes de su femicidio

"A María la mató Gabriel Alejandro Núñez, quiero que todo el mundo retenga ese nombre", dijo la hermana de la víctima. / Foto: Alfredo Luna

Gabriel Núñez mató a balazos a María en la puerta de su casa en Cañuelas, cuando ella salía con los chicos para llevarlos al colegio./ Foto: Alfredo Luna

Atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género

Por llamada gratuita las 24 hs Línea 144

Por WhatsApp 11-2771-6463.

Por mail a linea144@mingeneros.gob.ar

Descargando la app

Organizaciones y familiares de, asesinada por su exparejahace un mes, exigieron esta mañana justicia ante los Tribunales porteños y responsabilizaron a diferentes estamentos del Estado, que por falta de acciones terminan de favorecer a los femicidas."Esta injusticia (que le hicieron a María) no fue acto de uno solo. A María la mató Gabriel Alejandro Núñez, quiero que todo el mundo retenga ese nombre, porque siempre se habla de la víctima y muy poco del femicida", expresó Sofía Speratti Aquino, hermana de María, durante la concentración frente al Palacio de Tribunales., aseguró la mujer.Y continuó: "No son los únicos. Los que se supone que debían velar por la vida de María, la dejaron expuestas al darle todas las ventajas al agresor, que finalmente terminó tomando su vida. Hablo del poder judicial".Tal como ella misma dejó registrado, María Isabel en los últimos dos años y medio fue a la, al Juzgado de Paz, al Juzgado de Garantías 8 y a la policía para denunciar que era violentada por Núñez y que había intentado matarla en julio de 2021, hecho que evitó uno de sus hijos.Finalmente, el 16 de marzo último, Núñez laen la puerta de su casa en Cañuelas, cuando ella salía con los chicos para llevarlos al colegio.La concentración fue convocada por los hijos, hermanas y las compañeras del grupo de ayuda para mujeres en situación de violencia de género del que participaba María, a un mes de su femicidio., agregó Sofía frente a las mujeres que concurrieron a la marcha.La convocatoria contó con más de 150 adhesiones para la concentración de de este viernes de(AI);y de periodistas, psiquiatras, psicólogas, docentes, además de profesionales y representantes de proyectos culturales y sociales."Otra vez reclamamos por una policía y una justicia con perspectiva de género y Derechos Humanos que no minimicen la voz de las víctimas, así como una adecuada evaluación del riesgo; que no reproduzca estereotipos nocivos de género y que esté capacitada en materia de violencia de género", expresó en respaldo Amnistía Internacional mediante su cuenta de Twitter.