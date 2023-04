Para Kicillof, "es ridículo" que Cristina no esté al frente de la estrategia del FdT

El gobernador de Buenos Aires Axel Kicillof pidió este viernes "elecciones limpias y sin proscripción". Foto Cris Sille.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof pidió este viernes "elecciones limpias y sin proscripción", volvió a advertir sobre laa los dirigentes que encabezan procesos en los que "se amplían derechos y se ven tocados los privilegios" y dijo que Cristina Kirchnerdel Frente de Todos."Cristina sin dudas tiene que estar a la cabeza de la estrategia electoral nacional (del Frente de Todos),", dijo el mandatario provincial.De esa manera, Kicillof se refirió a la concentración que se realizó este jueves frente al Palacio de Tribunales bajo el lema "Democracia o mafia judicial", en una convocatoria en la que seEn declaraciones a AM 750, el gobernador y economista se refirió al fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2, que en diciembre pasado condenó a Fernández de Kirchner a 6 años de prisión en la causa conocida como “Vialidad” en la que se dictó la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.. El tribunal en el que debería apelar esta condena vergonzosa y patética es el de jueces que juegan al fútbol en la quinta de Mauricio Macri. Parece joda", reflexionó Kicillof.Cuestionó en ese marco que "es ahí donde tenemos que ir a discutir si es inocente o culpable" y apuntó que "después, si el tribunal de alzada determina que la condena queda firme, hay que ir a la, donde hayy haber sido designados por decreto de Macri" por lo que evaluó que "la indefensión en términos de buscar justicia es total".En la entrevista, dijo además que "el peronismo no puede estar proscripto, por eso lo de ayer fue una resistencia que ocurre porque este partido judicial, que no es más que un instrumento de intereses fuertes y poderosos, se quiere llevar puesta la democracia".Sostuvo luego sentirse sorprendido por "cómo relatan esta cuestión y la intentan modificar" desde algunos medios, que plantearon que el acto fue "un ataque a la Corte" cuando "todos los sectores representados ahí lo que hicieron fue una defensa a la Justicia apegada a los códigos, a la Constitución y a impartir equidad de manera independiente"."La Justicia no debe estar sesgada por el poder político y económico", insistió. "Reclamar que la Corte Suprema no esté digitada por un chat del PRO" no se puede interpretar como "atacar a la Justicia", completó.En ese marco, consideró que es necesario "discutir y poner sobre la mesa que la sentencia a Cristina es una construcción arbitraria que nada tiene que ver con la Justicia, sino que es una movida política de un sector" y opinó que a través del "lawfare" buscan "gobernar"."Si no es con las urnas, será con los fallos" que intenten gobernar, cuestionó el gobernador."Es un poder corporativo y asociado a los sectores dominantes a punto tal que lo de Lago Escondido fue escatológico: Clarín llevándose a exponentes del Poder Judicial, regalándoles un viaje all inclusive con D'Alessandro y gente de los servicios en un cónclave", prosiguió.Así, Kicillof se refirió al escándalo desatado meses atrás, cuando se conoció que el entonces ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, mantuvo un intercambio de mensajes con jueces y camaristas federales, y con directivos del Grupo Clarín, en los que se cree que se diseñaba una maniobra para encubrir un viaje que compartieron a la residencia del empresario Joe Lewis en Lago Escondido, Río Negro.Además, una filtración posterior de chats de Telegram expuso supuestas conversiones entre D’Alessandro y Silvio Robles, uno de los asesores del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, en las que discutían el fallo por coparticipación de la Ciudad y la integración del Consejo de la Magistratura.En ese sentido, manifestó que "la provincia ya había cedido coparticipación, estábamos es un proceso de recuperar recursos porque los necesitamos para abrir escuelas, hacer rutas y obras, y vino el fallo de la Corte que le saca a todas las provincias para darle a la Ciudad de Buenos Aires"."Ahí tenemos a Robles y a los jueces de la Corte actuando de una manera arbitraria, inconstitucional, absurda e ilegal. Por eso estamos pidiendo este juicio político. Se apropian de recursos para dárselos a Horacio Rodríguez Larreta", continuó el gobernador.Por otro lado, al ser consultado sobre la posibilidad de presentarse para la reelección, dijo que no quiere "hacerse el tonto", pero aclaró que "la cuestión de las candidaturas, está supeditada a una estrategia nacional porque no son proyectos personales"."Nosotros lo presentamos en un plan a 6 años. En lo que a mí respecta, trabajo sin descanso para que continúe esta línea de trabajo en la provincia", destacó.