Enfermeras y funcionarios públicos ingleses amenazan con más huelgas

Las enfermeras lideran la protesta después de que el sindicato más grande del país rechazara la oferta salarial del gobierno / Foto: AFP.

Inflación En el Reino Unido la inflación, que llegó a superar el 10% anual, está en su punto más alto en casi 40 años debido al aumento de los precios de la energía y de los costos de los alimentos, lo que llevó al Banco de Inglaterra a elevar las tasas de interés al 4,25%.

La inflación alcanzó su punto más alto en casi 40 años debido al aumento de los precios de la energía y del costo de los alimentos / Foto: AFP.

"Un insulto"

Si las protestas recrudecen el gobierno enfrenta la posibilidad de otra crisis en el Servicio Nacional de Salud / Foto: AFP.

Para el sindicato de empleados públicos la propuesta de aumento del 5 % "es insultante"

Los gremios que agrupan a las enfermeras, empleados y funcionarios públicos de Inglaterra amenazaron este viernes con otra ronda de huelgas, tras el fracaso de negociaciones con el Gobierno británico.Las enfermeras lideran la protesta después de que el sindicato más grande del país, el Royal College of Nursing (RCN),y anunciara una nueva votación para huelgas más agresivas que podrían durar hasta seis meses.A su vez, los empleados públicos del sindicato de Servicios Públicos y Comerciales (PCS) se preparan para otra ola de huelgas después de que los sindicatos atacaran el anuncio del Gobierno deMientras que los funcionarios públicos nucleados en Prospect alertaron también que realizarán paros el 10 de mayo y el 7 de junio en los departamentos gubernamentales y otras áreas, como la Oficina Meteorológica y el Ejecutivo de Salud y Seguridad en respuesta a la última oferta salarial.Según informó The Guardian, el Royal College of Nursing advirtió que los miembros rechazaron la oferta yque probablemente duren hasta fin de año."La votación se cerró y se están verificando las cifras. No hay resultado hasta ese punto. Haremos un anuncio más tarde y se lo diremos primero a nuestros miembros", dijo una portavoz del RCN.El primer ministro, Rishi Sunak, esperaba que un acuerdo con las enfermeras ayudara a poner fin a la ola de huelgas de este invierno, pero ahora se enfrenta a la posibilidad de otra crisis del Servicio Nacional de Salud, conocido como NHS.Los trabajadores del PCS en Inglaterra advirtieron que irán nuevamente a otra ronda de huelgas tras considerar un "insulto",A pesar de las conversaciones en curso entre las dos partes, el Gobierno ha dejado en claro queEl secretario general de ese sindicato, Mark Serwotka, describió la oferta en un comunicado al que accedió Télam, como", e instó a los miembros a votar por 'Sí' a más medidas de fuerza.Después de una reunión con el ministro de la Oficina del Gabinete, Jeremy Quin, Serwotka dijo que a los miembros de PCS no se les había ofrecido ninguna mejora con el aumento salarial del 2% de 2022 y de entre el 4,5% y el 5% para 2023, teniendo en cuenta que representa la mitad de la tasa de inflación.“Lo que nos han ofrecido para 2023", agregó el dirigente sindical tras acusar al Gobierno de tratar a su propia fuerza laboral manifiestamente peor que a cualquier otra persona."Esta propuesta insultante solo servirá para enojar a los miembros del PCS, endurecer su determinación antes de la próxima nueva votación y aumentar la probabilidad de una nueva ola de huelgas sostenidas", agregó.Mientras que Mike Clancy, secretario general de Prospect, dijo que en repetidas ocasionesdestinados a resolver esta disputa, siempre que siguieran un enfoque comparable al empleado en otras partes del servicio público."Esta medida sigue a la negativa del Gobierno a iniciar negociaciones para resolver la disputa actual sobre salarios y condiciones laborales", afirmó Clancy en una publicación en la red social Twitter.