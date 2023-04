Comenzó la veda en Trelew, donde se elegirán intendente y concejales

Elecciones en Trelew. Foto: Archivo.

¡Doble cierre de campaña!

Tenemos la oportunidad de empezar a escribir una nueva página en la historia de Trelew, y cumplir el sueño de una ciudad distinta y para todos.

¡Gracias a los que nos acompañan en la epopeya de recuperar Trelew!#EsElMomento pic.twitter.com/A0t3YXk7Fw — Coliñir Emanuel (@ColinirEma) April 14, 2023

«#Trelew está dormida y la vamos a despertar a partir del 16 de abril», aseguró @gerardomerinotw



⬇️Más⬇️ https://t.co/0rw9FO3s14 — Radio 3 Trelew AM780 (@radio3trelew) April 13, 2023

¡¡Tu voz es tu voto!!

Por un Trelew pujante.

"Hernán el óptico Intendente" pic.twitter.com/l7yBXMeCel — V.I.D.A partido politico Tw (@EspacioVidaTw) April 14, 2023

Los candidatos reconocieron que la elección tendrá un "resultado muy ajustado", a punto tal que las encuestas difundidas por cada uno de los espacios difiere en la ubicación de los cinco primeros

El resultado dependerá de la cantidad de empadronados que concurran a votar, pero las usinas partidarias estiman que "con un piso de 12.000 votos se entra en la discusión"

Con actos, caminatas y caravanas, los diez candidatos a la intendencia de Trelew cerraron sus campañas proselitistas ycon vistas a los comicios del próximo domingo, donde se elegirá al nuevo jefe comunal y a los 10 concejales que asumirán el próximo 10 de diciembre en la segunda ciudad en cantidad de habitantes del Chubut.El presidente del Tribunal Electoral Municipal (TEM), Carlos Pérez, indicó -en diálogo con Télam- que "todo el proceso se viene desarrollando con normalidad, se fueron cumpliendo los pasos del cronograma, se están completando las últimas capacitaciones y ahora solo resta esperar el domingo".Las alianzas electorales queAdemás participan de manera individual el Partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo; Vientos de Integración y Desarrollo en Acción (Vida), Somos Trelew, Proyección Vecinal del Chubut y Partido de la Renovación y el Desarrollo.De la decena de propuestas electorales hay 5 que, según los sondeos de opinión y las encuestas publicadas, concentran la mayor cantidad de votos: el Frente de Todos, Juntos por el Cambio, Libertad Independiente, el Frente por Trelew y el partido municipal Somos Trelew.(35), quien viene de ganar la interna que se disputó el 5 de marzo entre 3 opciones.Coliñir es coordinador de Municipios de la Región Patagónica, y su candidatura contó con el respaldo del diputado nacional Máximo Kirchner quien viajó hasta Trelew desde Río Gallegos para compartir el miércoles el acto de cierre de campaña.cuenta además con el respaldo del gobernador del Chubut, Mariano Arcioni y el intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque.La otra alianza electoral que tuvo internas el 5 de marzo pasado fue Juntos por el Cambio, en la que resultó ganador el médico veterinario Gerardo Merino, con el apoyo del senador nacional del PRO, Ignacio Torres, quien a su vez es precandidato a la gobernación del Chubut.Merino fue presidente del Comité Trelew de la Unión Cívica Radical y actualmente integra la conducción provincial de su partido, pero llamativamente logró su triunfo con la cobertura política del PRO ya que sus pares del radicalismo respaldaron al extra partidario Federico Massoni.que lució colmado con la presencia de los principales dirigentes de Propuesta Republicana, el Polo Social y la Unión Cívica Radical, los partidos que integran esa alianza.El frente "Libertad independiente Chubutense" lleva como candidato a César Gustavo Mac Karthy, quien fue intendente de Trelew con apoyo en su momento del ex gobernador (f) Mario Das Neves.Mac Karthy es afiliado al Partido Justicialista pero declinó participar en la interna del FdT y terminó "yendo por afuera" -como él mismo lo definió- integrando la llamada "alianza libertaria" que adhiere a la candidatura de Javier Milei a nivel nacional y que tiene como referente provincial a César Hernán Treffinger.Desde el kirchnerismo cuestionan a Mac Karthy por su pasado político y fue el propioA la lista de los que asoman con más posibilidades hay que sumar a la diputada provincial Leila Lloyd Jones, con el apoyo del actual intendente Adrián Maderna, quien ganó en las dos últimas elecciones pero no se puede presentar a la próxima porque la carta orgánica municipal prohíbe las re-reelecciones.Lloyd Jones se define como peronista, cuenta con el apoyo del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) que lidera a nivel nacional Juan Grabois y realizó una campaña electoral que denominaron "puerta a puerta", apelando a la "militancia barrial".La lista de los que resultan con más posibilidades de obtener un triunfo se completa con el Frente por Trelew que lleva como candidato al abogado laboralista y de derechos humanos Eduardo Hualpa, que cerró su campaña electoral con el "tour de la desidia" que consistió en recorrer los lugares con baches, minibasurales y obras inconclusas para cuestionar a la actual gestión.Martín Sáez, quien se define como "la única expresión real de izquierda que se presenta" será el candidato a intendente por el Frente de Izquierda y de Trabajadores.quien realizó una campaña de baja intensidad al igual que el partido Proyección Vecinal del Chubut (Provech) que lleva a la dirigente social de "Prevención y Lucha contra la Trata y la Explotación de Personas", Miriam Vázquez como candidata a intendenta.Entre las expresiones de perfil sindical están el Partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo, formado por el Sindicato de Camioneros, que lleva como candidato a intendente al referente local de ese gremio Luis Collio.También participa como candidato a intendente de Trelew el dirigente local de la Unión Obrera de la Construcción Claudio Paredes por el Partido de Renovación y Desarrollo.El padrón de electores en Trelew está compuesto por 86.954 nacionales y 1.403 extranjeros, que tendrán habilitadas para votar 47 escuelas y 262 mesas electorales.Los candidatos consultados por Télam reconocieron que la elección tendrá un "resultado muy ajustado", a punto tal que las encuestas difundidas por cada uno de los espacios difiere en la ubicación de los cinco primeros.El resultado dependerá de la cantidad de empadronados que concurran a votar el domingo, peroLa elección en Trelew abre el calendario electoral en Chubut y será referencia para el armado de la elección provincial cuya fecha aún no fue confirmada.