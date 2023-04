Amplio apoyo a Télam ante el ataque a los medios públicos

El 14 de abril de 1945 se creó la agencia Telenoticiosa Americana (Télam).

78 años de Telenoticiosa Americana

Scioli destacó el “gran servicio" que brinda Télam al país

Scioli: "La agencia es un pilar fundamental de los medios públicos". Foto Raúl Ferrari.

Moreau repudió "nuevos ataques" contra los medios públicos

Moreau: "No es casualidad que quienes creen en la política de exclusión, hayan querido silenciarla y cerrarla. ”Foto Alejandro Santa Cruz.

Capitanich: “Los medios públicos cumplen un rol clave en la pluralidad de voces”

Capitanich: “Existe en la Argentina un modelo corporativo de concentración mediática”. Foto Luis Cetraro.

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, destacó el rol de los medios públicos y, "frente a los ataques de dirigentes de derecha que planean su cierre", ratificó el compromiso del gobierno nacional para que "esto no suceda", al cumplirse el 78 aniversario de la creación de la agencia nacional de noticias Télam."Hoy la Agencia Telam está cumpliendo 78 años. Es un día para reflexionar sobre la importancia de nuestros medios públicos y su rol fundamental para informar con perspectiva federal al conjunto de las argentinas y los argentinos", publicó el jefe de Gabinete en su cuenta de Twitter.Y agregó: "También es importante resaltar el rol de las y los trabajadores de prensa de los medios públicos que garantizan el derecho a la información. Frente a los ataques de dirigentes de derecha que planean su cierre, cuenten con nuestro compromiso para que esto no suceda".En tanto, en declaraciones a Télam Radio, volvió a advertir sobre "la andanada de dirigentes políticos de derecha que propician directamente su eliminación".El funcionario remarcó que, desde el Gobierno nacional, son "defensores de la existencia de un sistema de medios públicos que llegue a lo largo y ancho del país" y recordó que el principal objetivo "es informar al conjunto de los argentinos"."En este nuevo cumpleaños de Télam, más que nunca, ratificamos el compromiso de defensa, protección, profesionalización de todo el sistema de medios públicos en la Argentina, tan indispensable a la hora de imaginarnos la Argentina moderna", expresó.El 14 de abril de 1945, por orden del entonces secretario de Trabajo y Previsión, Juan Domingo Perón, se creó la agencia Telenoticiosa Americana (Télam).En aquel comienzo, hace 78 años, la agencia fue creada como una compañía mixta, formada por capitales privados y estatales, con el objetivo romper el duopolio existente en materia informativa de las dos agencias estadounidenses que acaparaban el mercado: United Press International y Associated Press.Su primer director fue el periodista Jerónimo Jutronich, y el 12 de octubre de 1945 comenzó a emitir información.Tres años después pudo contar con una red de cobertura nacional, tras firmar los primeros contratos con periodistas del interior del país, que comenzaron a enviar notas a la redacción por telegrama, teléfono o teletipo.El embajador argentino en Brasil y precandidato presidencial del Frente de Todos, Daniel Scioli, envió su "afectuoso saludo" a la agencia pública de noticias y reconoció el “gran servicio" que brinda al país."En este aniversario tan especial de la agencia pública de noticias Télam quiero mandar un afectuoso saludo, mi reconocimiento a las trabajadoras, a los trabajadores y a la conducción", afirmó Scioli en declaraciones a Télam Radio.Además, el embajador destacó a la agencia como "un pilar fundamental de los medios públicos" y ponderó el "gran servicio" que brinda a todo el país.La presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación, Cecilia Moreau, saludó a los trabajadores y trabajadoras de la agencia Télam y alertó sobre discursos de campaña de sectores de la oposición que "prometen nuevos ataques contra la agencia y otros bienes públicos y del Estado"."Saludo hoy a todos los trabajadores y trabajadoras de la agencia Télam en estos primeros 78 años de vida. Se vuelven a escuchar discursos que prometen nuevos ataques contra la agencia y otros bienes públicos y del Estado”, advirtió Moreau en declaraciones para Télam Radio.En este sentido, la titular de la Cámara Baja e integrante del Frente de Todos (FdT) manifestó que tener una agencia de noticias "plural, transparente, veraz, con contenidos de calidad y corresponsalías en todo el territorio" es "una piedra angular en el tipo de democracia que queremos construir”.Además, agradeció el esfuerzo de quienes "vuelcan su esfuerzo diario a la tarea de divulgar la realidad con objetividad y responsabilidad” y consideró que, de esta forma, se garantiza “el derecho de los argentinos y las argentinas a informarse y expresarse libremente”."No es casualidad que quienes creen en la política de exclusión, hayan querido silenciarla y cerrarla cuando tuvieron la oportunidad”, señaló.Asimismo, agregó que los discursos y promesas de campaña que prometen nuevos ataques contra la agencia y otros medios públicos son "ni más ni menos, ataques contra los intereses argentinos".Por último, Moreau, destacó la “importancia” que tiene una agencia de noticias pública para el desarrollo nacional inclusivo y remarcó que Télam “es de todo el pueblo argentino, y es todo el pueblo argentino el que la va a seguir sosteniendo por otros 100 años más”.El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, consideró hoy que “los medios públicos cumplen un rol clave en la pluralidad de voces” con un perfil “nacional, popular y democrático”, en un contexto en el que “existe en la Argentina un modelo corporativo de concentración mediática”.Tras saludar a los y las trabajadoras de la agencia pública de noticias, Capitanich destacó que “resulta muy importante y trascendente el rol de los medios públicos porque son un tema clave en la contradicción entre democracia versus corporaciones en el escenario mundial”.En declaraciones a Télam Radio, sostuvo que "en la Argentina las corporaciones tienen una concentración mediática muy importante que también se apropian del Poder Judicial para condicionar sustancialmente los gobiernos y la gobernabilidad”.Por eso, el mandatario peronista aseveró que “los medios públicos cumplen un rol clave” desde la premisa de entender a “la democracia con sentido social, es decir que la voluntad popular elige un gobierno por un período determinado de tiempo para administrar efectivamente el Estado para satisfacer los intereses mayoritarios de la comunidad y en la sociedad”.En esa línea, advirtió que, “si hay un modelo corporativo de concentración mediática que solamente pretende defender los intereses minoritarios, es absolutamente imprescindible que los medios públicos generen la condición necesaria para garantizar la pluralidad de voces”.Capitanich enfatizó que “los medios públicos son indispensables para garantizar la expresión de los que no tienen voz, los que forman parte de nuestra identidad nacional, lo que es la base de la cohesión social y también una precondición de la estabilidad política”.