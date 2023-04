Aprobaron un financiamiento del BIRF por US$ 200 millones para cerrar la brecha digital

El programa incluye la conectividad inclusiva de banda ancha.

Préstamos del BCIE y del BID

El Gobierno aprobó el modelo de contrato de financiamiento del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por US$ 200 millones destinado a financiar el "Proyecto de Fortalecimiento a la infraestructura de datos para cerrar la brecha digital en Argentina", a través delpublicado hoy en el Boletín Oficial.Eldel proyecto consiste en fortalecer las bases de la infraestructura de datos, aumentar la resiliencia digital, fomentar la adopción digital en Argentina y responder de manera efectiva en caso de una crisis o emergencia elegible.El programa incluye la conectividad inclusiva de banda ancha, la infraestructura de datos resiliente, habilidades digitales, gestión y evaluación del proyecto y respuesta a emergencias contingentes.Por otra parte, a través de los, el Gobierno aprobó contratos de garantía para préstamos dela la provincia de, y dela la deEn el caso de Chaco, el BCIE otorgará financiamiento por US$ 15 millones para el Programa de Inversión Social en Seguridad Ciudadana, que consiste en contribuir a mejorar la calidad de la prestación del servicio y a garantizar estándares mínimos, dignos y seguros en establecimientos edilicios para las personas en contexto de encierro.Por otra parte, el BID asistirá financieramente al gobierno bonaerense en la ejecución del Programa de Mejora de los Servicios de Provisión de Agua Potable por US$ 75 millones.El gobierno nacional también suscribió contratos de contragarantía con ambas provincias, a través del cual se autoriza a la Nación a efectuar el débito automático de los fondos de la Cuenta de Coparticipación Federal de Impuestos, por el monto adeudado en caso que haya incumplimientos.