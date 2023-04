'Rafa' Nadal no jugará el Conde de Godó en Barcelona

Nadal sigue recuperándose para volver en plenitud.

El tenista español Rafael Nadal, ganador de 22 títulos de Grand Slam y, anunció este viernes que no tomará parte del tradicional torneo Conde de Godó, en Barcelona, que comenzará el lunes próximo.porque es mi club de adopción y porque jugar en casa es siempre una sensación única. Aún no me encuentro preparado y sigo, por tanto, mi proceso de preparación para la vuelta a la competición", publicó "Rafa" en su cuenta de la red social Twitter.Nadal, de 36 años y relegado al puesto 15 del ranking mundial de la ATP, no compite desde finales de enero, cuando perdió en la segunda ronda del Abierto de Australia con el estadounidense Mackenzie McDonald y"Le deseo mucha suerte a mi amigo David Ferrer y todo su equipo para esta edición del Godó que seguro será como siempre un éxito en todos los niveles", añadió "Rafa", en alusión al extenista que ahora es el Director del torneo., demorará un poco más su reaparición en el circuito y en la gira europea sobre polvo de ladrillo, y su ausencia en el Conde de Godó será significativa ya que se trata del máximo ganador del torneo con 12 trofeos.