Realizarán una concentración en Tribunales por femicidio anunciado

Santuario en el puesto de San telmo por el femicidio Maria Isabel Speratti Aquino.// foto Alfredo Luna

La convocatoria

Atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género

Por llamada gratuita las 24 hs Línea 144

Por WhatsApp 11-2771-6463.

Por mail a linea144@mingeneros.gob.ar

Descargando la app

Los hijos, las hermanas y las compañeras del grupo de ayuda para mujeres en situación de violencia de género del que participaba María Isabel Speratti Aquino, asesinada por su expareja Gabriel Núñez hace un mes, convocan para este viernes a las 10 a concentrarse en Tribunales, con ropa negra, para pedir justicia para ella y su familia, y visibilizar la situación de cientos de mujeres violentadas que no encuentran respuestas ni asistencia judicial."Mañana nos concentramos para comenzar a visibilizar lo que vivimos las mujeres dìa a dìa, en cuanto a los organismos que nos ignoran y nos dejan desprotegidas ante los hombres violentos", dice a TélamEs queen losfue a la Fiscalía 1 de Cañuelas, al Juzgado de Paz, al Juzgado de Garantías 8, a la policía paraEn un video que armaron sus compañeras del grupo de ayuda a mujeres en situación de violencia de la organización Shalom Bait, se escucha su voz, relatando el día a día de ese derrotero laberíntico por un sistema judicial que, otra vez, fracasó, porque el 16 de marzo último, Núñez la mató a balazos en la puerta de su casa en Cañuelas, cuando ella salía con los chicos camino al colegio.Ese relato del abandono de una mujer en peligro de ser asesinada por un femicida, se repite en todo el país, con distintas voces, tonadas y situaciones.", afirma Rocío, quien dejó todo, se mudó desde González Catán a Cañuelas para hacerse cargo de sus sobrinos de 13 y 18 años.Eligió priorizar a los chicos "que tienen su vida acá" y ahora está esperando que salga la guarda judicial "para que ellos puedan acceder a contención estatal, hasta que eso no esté, no podemos pedir nada", relata."Sobrevivimos gracias a la red de contención de las amigas de María y de sus compañeras del grupo", comparte Rocío.Hay otra hermana, Sofía, que vive en La Matanza y esa es la red familiar que queda, porque entre 2016 y el 2020, murieron por cáncer su mamá y su hermano, y su papá luego de sufrir un accidente cerebro vascular."Y ahora mataron a María", se escucha decir a la mujer que, aún, está en shock, a la que le cuesta vivir en la casa donde mataron a su hermana."Vivimos acá porque no queda otra, es muy difícil vivir en esta casa", reconoce.Una abogada amiga de Sofía se ocupó del tramite judicial de guarda de sus sobrinos, pero ahora "necesitamos un penalista para saber cómo sigue la causa del femicidio de mi hermana, y no tenemos dinero para eso".Agrega que se acercó personal de la Secretaría de Género del municipio "para ponerse a disposición".La situación emocional y económica es difícil, por las compañeras de María difunden una cuenta"Esa cuenta se movió al principio, con eso pagué el sepelio de mi hermana", señala Rocío.María Isabel era tejedora, y las y los feriantes de San Telmo levantaron un santuario para recordarla y pedir justicia, el que se mantiene cada fin de semana en el espacio de calle Defensa.Hasta ahora, hay más de 150 adhesiones para la concentración de de este viernes de Amnistía Internacional; Actrices Argentinas, Shalom Bait, Abogadas Feministas de Argentina (Abofem), la Asociación de Abogados Judíos de la República Argentina; Usina de Justicia; Ni Una Menos; el colectivo Yo si te creo; la Campaña Contra laPrescripción de los Delitos de Violencia Sexual, Latfem y de periodistas, psiquiatras, psicólogas, docentes, además de profesionales y representantes de proyectos culturales y sociales."Estamos de luto y hartas de la inacción de la justicia en las causas de violencia de género. Iremos vestidas de negro para denunciar la ceguera y la inacción de jueces y fiscales, que derivan en complicidad con los agresores", se lee en la convocatoria para este viernes.Frente a Tribunales, en Talcahuano 550, estarán Rocío y Sofía, y el hijo mayor de María, que "eligió ir", explica su tía.Se leerá un documento, se esperan las palabras de las hermanas de María y una concentración que lleve las voces de las muchas 'Marias' del país, y de sus hijas, hijos, familiares y amistades.Según los últimos datos oficiales de la Corte Suprema, que son del 2021, en Argentina hubo 251 femicidios. Es decir que más de 200 hombres asesinaron mujeres en un año.