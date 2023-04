Gabriela Cerruti: "La Ley de Alquileres es perfectible, pero es la que está vigente"

La portavoz presidencial Gabriela Cerruti dijo que por el momento la Ley de Alquileres no se modificará / Foto: Presidencia de la Nación.

"El tema de los alquileres es de la Ciudad de Buenos Aires"



Gabriela Cerruti afirmó que se sostendrá la Ley de Alquileres "hasta que haya una herramienta mejor", señaló que la problemática "parece nacional" pero requiere políticas porteñas y destacó el video de Ofelia Fernández. pic.twitter.com/Yvgm7AbvdO — Corta 🏆 (@somoscorta) April 13, 2023

y que los anuncios realizados sobre el tema por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, ponen de manifiesto que -más allá de la norma nacional- "el precio de los alquileres es de CABA, la imposibilidad de alquilar es de CABA, por lo que necesita y merece políticas locales".Cerruti -en la habitual conferencia de prensa de los días jueves en Casa Rosada- dijo que"Hasta que no tengamoses la ley que está vigente", aportó.Y amplió: "Siempre estamos dispuestos a que el Parlamento dé las discusiones que tiene que dar, para que además de proteger a los inquilinos sea realmente de fomento de alquileres y que estos sean a un precio más reducido"."Escuchando esta mañana al actual jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires (Horacio Rodríguez Larreta) y siendo yo ex legisladora porteña,señaló Cerruti.Y explicó: "El tema alquileres en la Ciudad de Buenos Aires,El precio de los alquileres es de CABA, la imposibilidad de alquilar es de CABA, por lo que necesita y merece políticas locales"."Cuando estuvimos en la Legislatura, en su momentorecordó la portavoz, y puntualizó que "eso está vigente y sin embargo la Ciudad no lo implementa"."También propusimos en su momento alguna forma de regulación de lo que se conoce como Airbnb, porque uno de los problemas de la ciudad de Buenos Aires, como de todas las grandes ciudades,porque hay mucho turismo, afectando no solo a los que no pueden alquilar de manera permanente sino también a los hoteles", refirió Cerruti.Y agregó: "Cuando escuchamos este jueves a, lo que queremos decirle es que nos parece que hay muchas más medidas que tomar y que llevar adelante para que los inquilinos en CABA puedan acceder a precios accesibles".Ejemplificóy "no tener las viviendas desocupadas que hay en la ciudad de Buenos Aires que solamente se construyen para inversión inmobiliaria".En contrapartida, la funcionaria destacó que el Gobierno nacional tiene una "política de viviendas" y contó queen un acto realizado el miércoles último, mientras que "además hay otras 140 mil que van a ser entregadas de aquí a fin de año".