En las próximas horas se activarán las cámaras instaladas en los colectivos

DOnofrio: "Las cámaras no vienen a resolver las cuestiones de inseguridad, es un elemento disuasivo y hemos avanzado" / Foto: archivo.

"Se está trabajando en conjunto con los trabajadores para actualizar el mapa del delito y estamos esperanzados que con efectivos federales podamos reforzar las postas fijas y postas móviles para dar más seguridad" D'Onofrio

El ministro de Transporte bonaerense, Jorge D'Onofrio, anunció este jueves que "tras la colocación de chips, en las próximas horas se empezarán a activar en el Centro de Monitoreo las cámaras" instaladas en las unidades de transporte de pasajeros, como parte de las medidas adoptadas para reforzar la seguridad de los colectiveros luego del crimen del chofer Daniel Barrientos."Claramente las cámaras de seguridad no vienen a resolver las cuestiones de inseguridad, es un elemento disuasivo y hemos avanzado y en las próximas horas se empiezan a activar, tras la colocación de chips, en el Centro de Monitoreo, las cámaras", anunció el funcionario durante una conferencia de prensa que brindó para anunciar un principio de acuerdo con la empresa Metropol El funcionario concretó este anuncio al ser consultado sobre la colocación de cámaras de seguridad en los transportes de pasajeros y detalló queRespecto a la posibilidad de instalar, el ministro aclaró que "es impracticable. Además sería sólo para el chofer y no para el resto pero así uno ponga vidrio blindado no hay forma donde anclarlo, el material de la carrocería no permite el anclado, por eso el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) descartó esa posibilidad"."Se está trabajando en conjunto con los trabajadores para actualizar el mapa del delito y estamos esperanzados que con efectivos federales podamos reforzar las postas fijas y postas móviles para dar más seguridad", detalló.D'Onofrio insistió que el Gobierno de Axel"Es archiconocido por todos que en el 2016 se votó la ley, que en el 2018 la exgobernadora (María Eugenia) Vidal la reglamentó poniendo en la cabeza de las empresas el poner cámaras de seguridad, en el 2020 se hace cargo el gobernador Axel Kicillof y en el 2021, ante la imposibilidad de las empresas de hacer esa inversión, se firmó el decreto por el que se entregaba un subsidio mensual para hacer frente a esa responsabilidad", recordó.El titular de la Unión Tranviarios Automotor (UTA),"Con el mapeo del delito podemos acompañar y decir 'acá está el foco'", propuso, y afirmó que "la garantía que tenemos es que el Gobierno nos está escuchando, estamos sentados en una mesa, y ha obligado a los empresarios para que colaboren".D'Onofrio reconoció que "sabemos que la situación de las empresas es complicada. Cuando hay inflación cualquier sistema cruje, pero acá está en juego el valor seguridad y todos han tomado debida conciencia para que esto sea rápidamente solucionado".