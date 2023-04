Ciudadanos italianos reclamaron con quejas por la atención en el Consulado de La Plata

Foto: Eva Cabrera.

Más de 300 Integrantes de la comunidad italiana realizaron, en La Plata, una protesta frente a la sede del Consulado de Italia en la capital bonaerense, en rechazo a los "pésimos servicios" que allí se brindan, según informaron sus organizadores."Estamos todos unidos para reclamar contra los pésimos servicios del Consulado de La Plata", a cargo de Filippo Romano según le contó a Télam, Carlos Malacalza, uno de los organizadores, quien destacó que la movilización tuvo como objetivo "decir basta a los maltratos, a la falta de turnos y a la ineficiencia de esta repartición diplomática”.La manifestación se realizó en forma pacífica, sin cortes, en Plaza Moreno, centro geográfico de La Plata, y terminó en la puerta del consulado, con la adhesión del Comitato Italiani All´estero de La Plata y el Movimiento Associativo Italiani All ´estero (MAIE).Juan Martín De Luca, presidente de Comités La Plata, señaló que “buscamos mejorar pero no entienden. No nos hacen un favor reconociendo la ciudadanía, sino que cumplen con la ley”.Por su parte, el senador Mario Borghese y representante del MAIE (Movimiento Asociativo de Italianos en el Exterior) destacó: “En el consulado deben estar a disposición de los italianos, todos tienen los mismos derechos, no hay italianos de primera y de segunda”.Mientras tanto, Ricardo Merlo, exviceministro, exdiputado y actual senador italiano, expresó: “Es una convocatoria importante para reclamar por nuestros derechos. Queremos ir al consulado y que no nos ladren, queremos que nos reciban con una sonrisa y nos resuelvan los temas. Hay algunos cónsules que trabajan bien pero otros tienen que entender que están acá para trabajar, como vinieron y lo hicieron nuestros abuelos”.En el consulado de La Plata realizan sus trámites ciudadanos de 59 distritos bonaerenses.De la convocatoria participaron representantes platenses y de Olavarría, Mar del Plata, Chacabuco, Córdoba, Rosario, Saladillo, 25 de Mayo, Lomas de Zamora, Mercedes, Dolores y Quilmes, entre otros.