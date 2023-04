Valdés: "Es indispensable que Alberto convoque a Cristina y a Massa a un acuerdo"

El diputado nacional del Frente de Todos (FdT) Eduardo Valdés afirmó que "es indispensable que se junten en una misma mesa el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta, Cristina Kirchner, y el ministro de Economía, Sergio Massa", con el objetivo de "definir las reglas de juego para elegir nuestros candidatos" para las elecciones."Una PASO sirve para que el que gane, gane, y el que pierde acompañe. Soy 'frentetodista' con orgullo, la unidad es nuestra fortaleza", señaló, y se mostró favorable a una candidatura de la expresidenta.Por Radio Perfil, Valdés subrayó la necesidad de un acuerdo de las principales figuras del gobierno y subrayó que "hay condiciones para generarlo"."En Juntos por el Cambio, si gana Larreta no está claro que la gente de (Patricia) Bullrich acompañe. No me parece que suceda esto en el Frente de Todos. Por eso es clave esa mesa política, y debe ser convocada por el presidente", sostuvo.Planteó que "Massa es quien más trabaja para ese encuentro" y que "eso se expresa desde el Frente Renovador en el Congreso, donde lo expresan dirigentes como Cecilia Moreau y Carlos Selva, que hablan permanentemente con el ministro"."Tengo orgullo del bloque en Diputados porque está unido. Allí están todos los espacios políticos que integran el gobierno. Desde ahí sentimos que la unidad está en marcha", agregó.Valdés, uno de los organizadores de la movilización de hoy a Tribunales, agregó sobre la situación judicial de la vicepresidenta: "Cristina no fue juzgada correctamente, aunque siempre estuvo a derecho. Lo que hicieron con ella no lo hicieron con ningún argentino ni argentina en la historia""No queremos indulto ni amnistía. Queremos que se la juzgue como corresponde. Al no haber ocurrido eso, está proscripta. Eso es lo que vamos a manifestar hoy", concluyó.