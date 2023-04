El FDT cruzó a Larreta por los alquileres al recordar que el PRO frenó proyectos en la Legislatura

Ofelia Fernández: "Hoy alquila el 35% de las familias, mientras que hace 15 años solamente lo hacía el 20%".

Legisladores porteños del Frente de Todos (FDT) cuestionaron el anuncio de Horacio Rodríguez Larreta para facilitar el alquiler de viviendas, al señalar que la gestión del PRO desalentó medidas en materia habitacional que resuelvan la problemática que atraviesan los inquilinos, que representan al 35% de la población del distrito."Después de 15 años de facilitar y promover todos los negocios inmobiliarios posibles, y de haber vendido el equivalente a un barrio de San Telmo de tierras públicas, ahora en campaña Larreta dice que les preocupa la vivienda", advirtióEl legislador, vicepresidente de la bancada opositora en la Legislatura, remarcó que presentaron varias iniciativas para paliar la crisis habitacional, no obstante señaló que "todas fueron frenadas por el oficialismo".Por su parte,difundió un video en sus redes sociales en el cual hizo "un llamado urgente por el derecho a la vivienda"."Hoy alquila el 35% de las familias, mientras que hace 15 años solamente lo hacía el 20%", precisó la diputada, quien también dijo que "hay 200.000 viviendas vacías en CABA. Es como si Barracas, Palermo y La Boca fuesen enteros barrios fantasmas".Enumeró las herramientas utilizadas en varias ciudades del mundo -entre ellas Nueva York, Berlín y Montevideo- para abordar la problemática del acceso a la vivienda, tras lo cual fustigó a la gestión porteña por "no utilizar ninguna"."Acá o tienen un negocio o son medio tarados, porque si no te parece que esté bien ninguna de las medidas anteriores, al menos inventate una", expresó.afirmó que "alquilar en la Ciudad de Buenos Aires se convirtió en una tortura", tras lo cual sostuvo que "hay cosas que el Gobierno porteño puede hacer ya para empezar a aliviar la situación"."Aprovechando propiedades y recursos que ya tiene el Gobierno de la Ciudad, nosotros proponemos crear un Banco de Viviendas Públicas para Alquileres Protegidos", planteó y explicó que contemplarían "alquileres con precios asequibles que funcionen como referencia para el resto del mercado y que eliminen las barreras de entradas que hoy existen".Y enfatizó que "es obvio que la macroeconomía es un problema que impacta en el mercado de alquileres, pero también es cierto que el Gobierno de la Ciudad tiene a disposición herramientas y recursos concretos que hoy elige no utilizar".