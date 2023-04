Detuvieron a un aviador de la Fuerza Aérea de EEUU por la filtración de datos del Pentágono

Detuvieron al presunto autor de las filtraciones de informaciones confidenciales del Pentágono de Estados Unidos.

⚡ #AHORA | El FBI detiene a Jack Teixeira, un técnico de 21 años del área de inteligencia de la Guardia Nacional, por la filtración masiva de documentación sensible del Pentágono. pic.twitter.com/eSwof3yYK6 — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) April 13, 2023

En su visita a Irlanda, el presidente estadounidense Joe Biden manifestó su preocupación por el episodio / Foto: AFP.

📽️🇺🇸 El FBI ha detenido a una persona por la filtración de documentos clasificados del Pentágono. Se trata de Jack Teixeira, de 21 años y destinado en el departamento de inteligencia de la Guardia Nacional Aérea en Massachusetts



🔗 https://t.co/QXJbjlmexC pic.twitter.com/CjD46PZ8bh — EL PAÍS América (@elpais_america) April 13, 2023

Un joven integrante de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, aparentemente entusiasmado por impactar a sus pares con los que compartía una sala de chat en una red social, fue detenido este jueves por agentes del FBI acusado de ser el responsable de la filtración de documentos confidenciales del Gobierno, entre ellos material de inteligencia sobre la guerra en Ucrania.Horas después de que el presidente Joe Biden dijera desde Dublin, Irlanda, que estaba en marcha una “investigación exhaustiva” y con ella las autoridades se estaban “acercando al centro”, se supo de la detención del joven de 21 años.Para entonces, el diario The New York Times ya había revelado algunos datos del sospechoso:Fue el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, quienEn una conferencia de prensa, Garland confirmó queTeixeira debe comparecer ante el tribunal federal para el distrito de Massachusetts., en un área boscosa en North Dighton, en el estado de Massachusetts.El sospechoso había sido descrito previamente por medios estadounidenses como un aviador de 21 años y aparente líder de una sala de chat en línea donde el lote de documentos clasificados apareció por primera vez.The Washington Post interrogó bajo condición de anonimato aOG publicó durante meses centenares de páginas copiadas de documentos de la base militar en la que trabajaba, indicó el diario.Según el artículo, OG les dijo a los miembros del grupo que pasaba "parte del día dentro de una instalación de seguridad en la que están prohibidos los celulares y otros aparatos electrónicos" y que "trabajaba a destajo durante horas" preparando documentos "para compartirlos con sus compañeros en el servidor Discord".Algunas informaciones eran tan sensibles que estaban marcadas con la etiqueta "NOFORN", es decir, que no podían ser divulgadas a personas extranjeras, informó el Washington Post.Según el diario The New York Times, un "rastro de evidencia digital" señaló apero descartó riesgos inmediatos., debido a problemas de formación y de abastecimiento.En ese sentido, un archivo revisado por la agencia de noticias AFP recoge las preocupaciones de Estados Unidos sobre la capacidad de Ucrania para seguir defendiéndose de los bombardeos rusos.Luego de la detención de Teixeira, el FBI dijo en un comunicado que los agentes federales continuaban realizando actividades autorizadas en la residencia donde detuvieron al sospechoso y agregó que desde fines de la semana pasada se seguían pistas que condujeron a Teixeira.ascendido a Aerotécnico de Primera Clase en julio pasado.Deberá declarar ante los tribunales por violación de la Ley de Espionaje, que castiga con una pena de hasta 10 años por cada cargo "la sustracción, retención y transmisión no autorizadas de documentos celosamente guardados relacionados con la defensa nacional que podrían utilizarse para dañar a Estados Unidos o ayudar a un enemigo extranjero"., que tampoco fueron verificados por alguna fuente independiente.La agencia Ansa puso el acento en la urgencia por aclarar las verdaderas intenciones de Teixeira, porque, en principio, parece un "topo" movido por diversión y vanidad: alguien que desde el año pasado había comenzado a publicar documentos para ganar la atención de sus compañeros y presumir de ser un informante.Con todo,El Departamento de Defensa está "examinando y actualizando las listas de distribución, evaluando cómo y dónde se comparte el material de inteligencia", dijo Ryder a periodistas, según la agencia AFP.Además de información sobre Ucrania, los documentos también incluyen análisis confidenciales de los aliados de Estados Unidos, a quienes los funcionarios estadounidenses tratan ahora de tranquilizar.Muchos de los documentos ya no están disponibles en los sitios donde aparecieron por primera vez y otros fueron retirados por Estados Unidos.