El Ministerio Público bonaerense se solidarizó con la fiscal que fue golpeada en Campana

El edificio del Ministerio Público bonaerense / Foto: mpba.gov.ar

Ataque a la fiscal y su testimonio tras el mismo

Comunicado del repudio del Ministerio Público

El Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires repudió este jueves el ataque que recibió lapor parte de familiares de un adolescente de 17 años que murió como consecuencia de un accidente automovilístico en la localidad de Campana, agresión ocurrida este miércoles cuando la funcionaria judicial se trasladaba a tomar la declaración del presunto responsable del siniestro vial mientras familia y amigos de la víctima reclamaban su detención.El, quien murió como consecuencia del siniestro vial ocurrido en las cercanías de la ruta provincial 6 en Campana.Brizuela, titular de la Unidad Fiscal número 2 de Zárate, que interviene en la causaen el hecho, relató en declaraciones a C5N.En tanto, y para que ambas personas no concurrieran al mismo lugar, la fiscal citó a la mujer, tía de la víctima "en la sede de la Fiscalía y para intentar que no se crucen citamos al conductor del auto en la esquina en otra oficina"."Cuando me trasladé de una a la otra se dio que los familiares que se estaban manifestando empezaron a, primero con, después se produjeron algunas", describió Brizuela."En la esquina de la fiscalía hay un quiosco -continuó- que tiene unos banquitos, en un momento uno de esos banquitos pasó volando por arriba de mi cabeza. Quedécontra una de las vidrieras, ahí me alcanzaron los primeros. Seguimos corriendo,. Así hasta que logramos transitar esos metros, casi una cuadra, hasta el ingreso al otro edificio".La fiscal explicó que la disconformidad de los familiares se presentó luego de la decisión de, una vez que finalizaron las pericias, devolver el auto siniestrado a su dueño y por no haberle retenido la licencia de conducir, algo que "no corresponde a la fiscalía", aseguró.Este mediodía, el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires emitió un comunicado en el que manifestó"Reafirmamos nuestro, en concordancia con la misión indelegable establecida en nuestra ley orgánica (art.1, ley 14.442), de ´defensa de los intereses de la sociedad y en resguardo de la vigencia equilibrada de los valores jurídicos consagrados en las disposiciones constitucionales y legales´", continuó la misiva.Por último, el documento remarcó que "existen mecanismos vigentes que habilitan la posibilidad de efectuar planteos y eventuales divergencias con las decisiones que se adoptan por integrantes del Poder Judicial en el ámbito de sus respectivas competencias. El uso de la fuerza como modalidad de reclamo y la violencia en cualquiera de sus formas, además de ser repudiables, carecen de legitimidad en un sistema republicano, conspiran respecto de una convivencia civilizada y ponen de manifiesto un absoluto desprecio por las autoridades y las instituciones".

Comunicado Ministerio Público Bonaerense by Télam Web on Scribd