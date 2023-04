El canciller ruso Serguéi Lavrov viaja a América Latina

Con el viaje de Lavrov, Moscú marca una clara definición de intereses y prioridades

El canciller ruso dialogará con Lula sobre la ampliación de la BRICS en la cumbre de agosto

“Para nosotros, América Latina y el Caribe tienen su propio valor en el marco de nuestra política exterior. No queremos que la región se convierta en un campo de batalla entre las potencias”, afirmó el canciller ruso Serguéi Lavrov, al anunciar este jueves su inminente viaje a diversos países latinoamericanos., visitará en la segunda quincena de abril Cuba, Venezuela, Nicaragua y Brasil, en una clara definición de intereses y prioridades. El diplomático subrayó la consecuente política que despliega el MID, las siglas con las que se conoce su ministerio en Rusia, en el fortalecimiento de las relaciones de su país en América Latina.Si las visitas a Cuba, Nicaragua y Venezuela son una demostración del respaldo de Moscú a los gobiernos de esos países, castigados con bloqueos y sanciones por parte de los Estados Unidos y la Unión Europea, con Brasil las negociaciones tendrán otro carácter, más estratégico y con mayores responsabilidades.En primer lugar, Lavrov anticipó que Rusia está dispuesta a mantener un intenso diálogo con la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe). En referencia a esto, fuentes de la cancillería rusa adelantaron la, integrada por Rusia, Belarús, Kazajstán, Armenia, Kirguizia y Rusia, y donde participa como observador, además de Moldavia y Uzbekistán, la República de Cuba.Durante su estadía en Brasil,La Organización considerará su ingreso en la. Es posible que en ella, además, se inicie un proceso similar con otros países latinoamericanos como México o Colombia.En la mesa de negociaciones estará tambiénen el comercio internacional. Lula acaba de insistir en esta posibilidad en el acto de asunción deque se cumplió en China, coincidiendo con la visita oficial del presidente brasileño a ese país.Además del tema económico, Lavrov y Lula considerarán la propuesta de paz que este último presentó para resolver el conflicto ucraniano.de Lula con su colega chino Xi Jinping, en el marco de su visita al país asiático., tal como lo solicitó el Departamento de Estado norteamericano. En general, nPor lo demás, entre Rusia y América Latina existen tradicionales lazos de amistad que facilitaron siempre la comunicación.En los últimos años, los tratados entre nuestros países se ampliaron y abarcaron temas económicos centrales, como la provisión rusa de hidrocarburos o fertilizantes o el suministro latinoamericano de alimentos y commodities agroindustriales.. A pesar de las sanciones,En el artículo que Lavrov acaba de publicar en diversos medios latinoamericanos, el diplomático puntualiza que. Es importante aprovechar la complementariedad de nuestras economías para construir verdaderas alianzas de proyectos, productivas y tecnológicas, y acelerar la transición hacia liquidaciones en monedas nacionales y alternativas al dólar y al euro”.En ese mismo escrito, el canciller ruso afirma:como lo exige la Carta de la ONU, que proclama la igualdad soberana de todos los Estados, o si EE. UU. y su coalición tendrán posibilidad de efectuar su agenda en detrimento de los demás, extrayendo sus recursos”.Lavrov señala que, pese a las sanciones, “muchos países llevan a cabo una agenda independiente basada, en primer lugar, en sus intereses nacionales… No es casual el auge mundial de esfuerzos para desasirse del dólar en el comercio exterior y crear una infraestructura de lazos logísticos, interbancarios, financieros, económicos y de transporte no controlable por Occidente”.En ese contexto, destaca que “es lógico que alrededor de tres cuartos de los Estados del planeta, entre ellos nuestros socios latinoamericanos, no se hayan sumado a las sanciones antirrusas.“Les estamos muy agradecidos por esto.”