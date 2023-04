Para Nicolás Batlle, "el reclamo por la federalización de los recursos es legítimo"

Batlle: "Los cambios en el consumo van siempre más rápido que la legislación, entonces hay cosas para hacer en el Congreso". / Foto: Alejandro Santa Cruz

El presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa),, habló en exclusiva con Télam sobre su gestión, cuando se cumple un año de que asumiera las funciones al frente del organismo, y reconoció la legitimidad del reclamo, al igual que la necesidad deCon una larga carrera como director, pero sobre todo como productor, Nicolás Batlle fue designado como presidente del Incaa hace apenas nueve días, pero está al frente del Instituto desde hace un año, como vicepresidente en ejercicio de la presidencia luego de la salida de Luis Puenzo.Lo primero que destaca Batlle es su voluntad de diálogo con todos los sectores de la industria,En la extensa charla con esta agencia, el funcionario repasó buena parte de los temas más importantes de la actividad audiovisual, como el impuesto a las plataformas de streaming, la actualización del plan de fomento, la problemática de la distribución y exhibición del cine nacional en una cartelera copada por las producciones estadounidenses, y la demorada creación de la Cinemateca Nacional.-Siempre es mejor que el balance lo hagan los demás, pero creo que fue un año de normalización institucional, con mucho diálogo con las asociaciones de productores, sindicatos, directores y directoras, en donde pudimos escucharnos para pensar políticas públicas y concretarlas.También hubo mucha participación y encuentros con los organismos de gobierno del Instituto, como la Asamblea Federal, conformada por las máximas autoridades de Cultura de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, y con el Consejo Asesor, que tiene un representante de cada una de las regiones del país.-El reclamo por la federalización de los recursos es legítimo, hoy están muy concentrados en Buenos Aires. En ese sentido, se trabajó en una modificatoria del sistema de Fomento, con un incentivo del 10% para las películas que son producidas por fuera de la Ciudad y que al menos el 75% del rodaje se realice fuera de este territorio. También hay un reclamo para que haya condiciones más igualitarias en términos de género, por eso se estableció trabajar un incentivo del 10% para las películas que son guionadas, dirigidas o producidas por lo menos en dos de esos tres roles identitarios por mujeres, disidencias o que tengan una participación técnica de por lo menos el 50% de mujeres o diversidades.Y otra medida fue la provincialización del concursoHistorias Breves'. Todos estos son pasos que apuntan a ir reduciendo las asimetrías existentes.-Estamos trabajando con el Consejo y con la Asamblea en un nuevo Plan de Fomento, casi lo pensamos como un legado, para prever que sea más federal y realmente con perspectiva de género, ambientalmente sustentable y con la inclusión de personas con discapacidad.Mientras tanto, trabajamos también en algunas modificaciones sobre el plan existente en base a necesidades urgentes del sector, que son trabajar sobre los plazos para que los subsidios lleguen en tiempo y forma. Hoy tenemos un fondo de reactivación de rodaje que comprende entre 45 y 50 rodajes este año, más los documentales digitales, que suman 100 producciones.-Los cambios en el consumo van siempre más rápido que la legislación, entonces hay cosas para hacer en el Congreso. Hay proyectos presentados y desde el Incaa trabajamos mucho en el análisis de estas iniciativas, como fue la del diputado Pablo Carro, que es un poco la continuidad natural de lo que fue la pelea por la prórroga de las asignaciones específicas que significó que siguieran estos fondos por 50 años más para el cine, pero también para al teatro, la música y las bibliotecas populares.-Por el Artículo 57 de la Ley de Cine, el Incaa tiene la obligatoriedad de tener un registro de los diferentes actores de sector. La inscripción de oficio es una herramienta que tiene el Instituto. Después, la hipotética percepción por parte del Instituto de los tributos, depende de la interpretación que hace Administración Federal de Ingresos Públicos. Respecto a futuros tributos o regulaciones, dependen del Congreso Nacional.-En estos últimos once meses inauguramos o reinauguramos once Espacios Incaa y en la actualidad hay sesenta. Para nosotros es una red muy importante que realmente queremos poner en valor, porque la exhibición es fundamental para que el cine llegue al público y eso lo articulamos a través del Cine Gaumont, que es el único que es propiedad del Instituto, en el resto programamos. También tenemos el canal Cine.ar TV, y la plataforma Cine.Ar Play que hoy tiene más de dos millones de usuarios activos. Y después están los programas de extensión, como 'Las Escuelas Van al Cine', 'Cine en Cárceles', y 'Cine Móvil', donde se intenta llegar a los lugares de difícil acceso al cine en las salas.El Incaa además trabaja en la promoción del cine argentino en el exterior a través de la participación en festivales y mercados, el Festival de Mar del Plata, el mercado Ventana Sur que llevamos adelante con el Marché du film del Festival de Cannes; la conservación de su acervo histórico conformado con más de 10.000 películas en fílmico y 10.000 en digital; y la formación desde la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (Enerc).Justamente, el Incaa apunta al futuro, en seguir federalizando la formación con las sedes del Enerc que tenemos en Formosa, en Jujuy, San Juan y en Neuquén, y la incorporación de las sedes de Animación, como las de Mar del Plata, la de Comodoro Rivadavia y la de Rosario, que inauguramos el próximo lunes 17.-Nosotros velamos para que las películas argentinas se puedan estrenar y puedan permanecer en cartelera, estamos trabajando fuertemente con herramientas indispensables como la cuota de pantalla y la media de continuidad, y también con los distribuidores para fortalecer el apoyo para el lanzamiento de las películas. Afortunadamente el negocio cinematográfico en salas se viene recuperando y eso nos da mucha alegría-Lo primero es que estamos trabajando sobre el acervo del Instituto con la dirección de la Coordinadora de la Cinemateca Nacional, Mariana Abramo, que está ordenando nuestra casa en el barrio de Floresta, que no es el lugar ideal para que esté y por eso estamos estudiando la factibilidad de que se mude a la provincia de San Luis.Y por otro lado, también con Abramo como delegada organizadora de la Cinain, que es la Cinemateca y Archivo de la Imagen Nacional, en la conformación del Consejo Asesor, cuyos miembros deben ser designados a través de un concurso público.Durante el mes de abril o principios de mayo va a ser la presentación de los miembros de las diferentes entidades como el Fondo Nacional de las Artes, los directores, los productores, el Sindicato de la Industria Cinematográfica, los actores, las escuelas de cine, los críticos, el ámbito académico y el propio Incaa. Luego el Consejo llevará adelante los pasos para la conformación de Cinemática Nacional y encarar el concurso de los dos directores que prevé la ley.