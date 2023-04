En 2023 "vamos a crecer por tercer año consecutivo", aseguró De Mendiguren

Foto: Leo Vaca

El secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, aseguró que en 2023 la economía crecerá “por tercer año consecutivo”, al hablar en la inauguración de la exposición Sello de Buen Diseño Argentino que se realiza en el Centro Cultural Kirchner, en el que también participó el presidente Alberto Fernández.En diálogo con Télam, el titular de la cartera de Industria y Desarrollo Productivo afirmó que “como empresario industrial que soy tengo un termómetro de lo que hacen mis colegas. Una pyme en Argentina cuando produce y tiene demanda, yo te aseguro que no para”.El funcionario agregó queEn ese sentido, De Mendiguren resaltó: "Cuando ves que la mayoría de las provincias están casi con pleno empleo, ahí te das cuenta que hay dos argentinas: la de la ´City´, que es la que vive de la especulación financiera y te lleva a la crisis permanente y la Argentina real, la que produce, que tiene una respuesta muy buena”.Las proyecciones para 2023 formuladas por el secretario de Industria se dan luego de que organismos multilaterales, como el BM y el FMI, ajustaran a la baja las previsiones de crecimiento de la economía para el corriente año.El lunes, el Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó que la economía argentina crecerá 0,2% en 2023, en tanto que la semana pasada el Banco Mundial modificó su proyección, al reducirla del 2% inicial al 0%.En tanto, las consultoras locales que formaron parte del último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que realiza el Banco Central, pronosticaron en promedio una caída del 2,7% para 2023.. Ese faltante impactará en la cantidad de divisas que el Banco Central tendrá para darle a las empresas para que importen insumos para la producción.Al respecto, De Mendiguren señaló: "Nos quedamos sin US$20.000 millones de un saque, por eso los que hay los estamos administrando muy de a poco para que no falten. También estamos permitiendo que el que quiera importar con sus divisas, lo haga”.“Estamos trabajando mucho sector por sector para que no se caigan los niveles de actividad. Estamos llegando con crédito también”, concluyó funcionario.Durante el acto inaugural de la muestra Sello de Buen Diseño Argentino se hizo mucho hincapié en la recuperación y en la capacidad de la industria local.En el evento realizado en el hall central del CCK, el presidente Alberto Fernández elogió la capacidad y el talento de los empresarios nacionales y aseguró que "un país solo puede desarrollarse si la industria también lo hace"., agregó el jefe del Estado y dijo que desde el Gobierno seránLa muestra denominada Sello de Buen Diseño Argentino podrá visitarse hasta el domingo 16 de abril entre las 14 y las 20 en el Centro Cultural Kirchner (CCK), con entrada libre y gratuita.La feria abarcará producciones de todas las cadenas de valor del país, agrupadas en cinco categorías: Industria y Transporte, Mobiliario y Equipamiento, Indumentaria, Calzado y Accesorios, Comunicación Estratégica y Hogar, Oficina y Recreación.Los productos que integran la muestra fueron sido reconocidos con el Sello de Buen Diseño, un galardón de la Secretaría de Industria que premia a aquellas pymes destacadas por su innovación y calidad de diseño, además de sus apuestas por la producción local y el posicionamiento en el mercado.Previo al discurso del presidente, De Mendiguren sostuvo que "hoy volvemos a mostrar que la decisión política es sostener la producción y lo estamos logrando. Vamos a terminar con tres años seguidos de crecimiento económico".Junto al presidente y el secretario de Industria, estuvieron también en el escenario el subsecretario Pyme, Tomás Canosa; y la subsecretaria de Industria, Priscila Makari.Al acto de inauguración asistieron, además, la ministra de Salud, Carla Vizzoti; el ministro de Transporte, Diego Giuliano; el secretario de Comercio, Matías Tombolini; la Secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de Cancillería, Cecilia Todesca, entre otros. También huboAntes de los discursos de apertura, el primer mandatario y el resto de los funcionarios realizaron una recorrida por la feria.