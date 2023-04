Qué ver, escuchar, leer y navegar en los medios públicos esta semana

Un gol al arcoiris. /Foto: prensa.

JUEVES 13 DE ABRIL

VIERNES 14 DE ABRIL

SÁBADO 15 DE ABRIL

DOMINGO 16 DE ABRIL

LUNES 17 DE ABRIL

MARTES 18 DE ABRIL

MIÈRCOLES 19 DE ABRIL

Dolores Fonzi. /Foto: archivo Diego Izquierdo.

Todos los jueves un resumen federal sobre el trabajo que realiza diariamente el sector cooperativo, pieza fundamental de las economías regionales.Escuchalo en Spotify. El equipo de Ciencia del Fin del Mundo se mete en la historia de los campeonatos mundiales de ajedrez para develar los secretos del juego y de las personalidades que compitieron en este deporte.Miralo por el canal de Twitch. Guatemala | Dirección: Jayro BustamanteAcerca de esta película, el conductor del ciclo Diego Trerotola señala: “¿Hay un lenguaje de la tierra, del paisaje, de todo eso que nos rodea y cambia un poco en silencio? El cineasta Jayro Bustamante se propone en Ixcanul el desarrollo de un espacio de interacción continua entre los personajes de la historia y las formas de vida en un entorno, en el entramado de relaciones con la propia tierra. El título de la película, filmada en 2015, es el nombre de un volcán que domina el lugar donde transcurre la película en Guatemala, una zona donde vive una población indígena que desarrolló su cultura y su pensamiento en relación con la tierra, con la naturaleza que rodea sus viviendas. La convivencia íntima y cotidiana con animales y vegetación tiene todo un lenguaje milenario que en este siglo todavía se sostiene. La película está hablada en cachiquel, un idioma de las comunidades indígenas del centro occidental de Guatemala. A la par de privilegiar el lenguaje de la tierra, la película recupera el lenguaje de sus habitantes: el cine como recuperación de imágenes y de sonidos territorializados, un registro audiovisual del terreno”.El ciclo continúa con nuevos estrenos todos los jueves de abril.Serie Documental | 6 episodios.En primera persona, esa dolorosa experiencia colectiva, a partir de las vivencias de quienes, desde distintos lugares, atravesaron la Guerra de Malvinas. Con una visión diferente de este conflicto cuyas heridas permanecen abiertas, la guerra desde distintos ángulos. Historias que han afectado, durante y después, a las y los protagonistas de cada episodio. Y acontecimientos hasta ahora desconocidos.Serie Drama | 13 episodios.Un ejecutivo encerrado en un ascensor con una mujer, un grupo de niños jugando en unas cloacas, una pareja encerrada en su rutina, un grupo de amigas que deciden hacer un campamento en el bosque, todos quedan atrapados. Cuando las personas se quedan inesperadamente encerradas, sin saber si podrán salir, todos sus “monstruos” (miedos, fobias, complejos) emergen desde lo más profundo de sí, sin control ni lógica.En el Estadio José Dellagiovanna con arbitraje de Nicolás Ramírez.Tres preguntas fundamentales para entender la problemática. En el mundo, la falta de trabajo y la informalidad; los bajos salarios y los altos alquileres; la escasez de expectativas y oportunidades dificultan el objetivo de gran parte de los jóvenes: abandonar el hogar familiar para formar uno propio. Pero mientras en América Latina, la edad media de emancipación es de 28 años, en los países del norte de Europa no supera los 23. ¿Por qué es tan difícil emanciparse? ¿Cómo se explica la disparidad entre regiones? ¿Y qué desafíos refleja?Este video forma parte de Télam Global, un micro semanal sobre las noticias mundiales más relevantes, presentado por Manuela Castañeda.Ahora en Télam Digital y en Youtube Conducción Miguel Ángel Tallarita y Lolo MicucciEn este documental, la directora Carmen Guarini explora el movimiento “Arte Memoria Colectivo”, impulsado por el artista plástico Jorge González Perrín, quién convocó a la participación de artistas y estudiantes de arte a realizar una serie de imágenes que reprodujeran los rostros de los desaparecidos, tanto en pequeñas pancartas como en impresionantes cuadros de gran dimensión.Repetición a las 18.00.Disponible en el canal 22.5 de Televisión Digital Abierta (TDA) y en vivo por TEC y YouTube.Serie Documental | 6 episodios | Producción: Mundo U.Recorre ámbitos futbolísticos donde, a través del juego, niños y niñas se relacionan con los adultos y aprenden a formar parte de un deporte colectivo. Un recorrido por aquellos lugares donde el fútbol se constituye en ámbito pedagógico y donde se inculca y desarrolla un inmenso abanico de valores y principios humanos.Capítulo estreno.Una serie documental sobre el juicio por crímenes de lesa humanidad que culminó en diciembre de 2018 con la condena de dos exdirectivos de la automotriz Ford Motor Argentina y un general del Ejército. Fue por el secuestro, desaparición, tortura y encarcelamiento de veinticuatro obreros de la planta de General Pacheco durante la última dictadura. La mayoría de ellos eran delegados gremiales; fueron señalados en listas elaboradas por la propia empresa y secuestrados en sus puestos de trabajo.Dirigida por Ana Cacopardo y Mariana Arruti, con contenidos a cargo de Victoria Basualdo, la serie pone el foco en los momentos más relevantes del juicio y su histórico falloCapítulo 2. El naufragio en la isla Soledad de los valientes civiles de Malvinas.Finalizado el conflicto, estos hombres y mujeres debieron afrontar una durísima posguerra. El regreso fue en silencio y sin reconocimiento. Dirigida por Matías de Lellis, que forma parte del proyecto Renacer Audiovisual del Ministerio de Cultura de la Nación, la Secretaría de Medios Públicos y Contenidos Públicos S.E.Televisión Pública emite un nuevo programa en el que Lalo Mir recibe a Ráfaga. Una de las bandas más conocidas de la música tropical y latina a nivel internacional.Con actuaciones internacionales desde 1994, “Ráfaga” sigue sumando adeptos por el mundo. Sus temas son escuchados en los cuatro puntos cardinales de Argentina, América y parte de Europa.Como anfitriona en Tierra del Fuego, Juli Ontivero recibe a Télam Radio en su casa de Ushuaia para hablar sobre cómo su territorio influye en las canciones de su discografía solista y las de sus bandas “Sin Cordones” y “442”. Además, en este capítulo nos conectamos con su productor y compañero, Leo Viturro, y la filósofa fueguina, Sabrina De Luca, que cuentan por qué Ontivero es una fiel referente provincial. En el “Momento Fogón” eligió compartir un adelanto de una nueva canción que se llamará: “Será”.Puede escucharse en Spotify y en el portal de Télam Todos los sábados un panorama con cortes de entrevistas exclusivas de Télam Radio. Una síntesis del día a día de las noticias más destacadas de la semana.Escuchalo en Spotify. (1960) de Aleksandr Ford.Con Urszula Modrzynska, Grazyna Staniszewska, Andrzej Szalawski, Henryk Borowski. Sobre la novela de Henryk Sienkiewicz.Conducción: Fernando Martín Peña y Roger Koza.Séptima fecha.En el estadio River Camp de Ezeiza.Sexta fecha.Relatos: Juan Carlos Artelino. Comentarios: Santiago Dezio. Notas en campo de juego: Guadalupe González y Patricia Baudín.. Cuarta temporada.Programa que impulsa el Instituto Nacional de la Música (INAMU)–, contará con la participación del músico y productor Billy Bond, una figura señera de los albores del rock nacional en nuestro país.Todo lo que tenés que saber sobre temas ambientales actuales en un nuevo episodio de Ecointensa con Natalia Mazzei.Ahora en Télam Digital y en Youtube. “El octavo día de la semana” (1958) de Aleksandr Ford.Con Sonja Ziemann, Zbigniew Cybulski, Barbara Polomska, Ilse Steppat, Emil Karewicz.Conducción: Fernando Martín Peña y Roger Koza.. Cuarta fecha.Automovilismo para todos desde el Autódromo de El Calafate en la Provincia de Santa Cruz.Relatos: Federico Camps. Comentarios: Sergio Tenaglia. Notas y estadísticas en boxes a cargo de Mariano Escalada y Nicolás Neuss.Con Daniel Miguez y Pedro Saborido. El dilema entre el Feliz Cumpleaños y el Payaso Plin Plin. Las Bruscas, la cárcel durante la guerra de la Independencia. La fundación de Salta.El Señor de las Latas, la ópera rock que Almendra no llegó a grabar. Chaplin, compositor detangos.Con Luis Digiano. Entrevista a Los Sones y Sant 2 más la columna de espectáculos de Blanca López DigianoEn el estadio de Gerli.Conducción: Sebastián Domínguez y Fabio Caputo ReyCarlos Martínez, Intérprete. Evocación Pablo Del Cerro (Nenette)Parte 1 de 2.En una nueva clase magistral de “Física en segundos”, Aníbal busca difundir la ciencia y explicar la física para ayudar a quienes estén cursando la materia en el CBC y, al mismo tiempo, hacer entendible esta disciplina para cualquier persona curiosa por la ciencia.Miralo por el canal de Twitch. Producción: RTN NEUQUÉNUn paseo por la región compartiendo la experiencia de personas que idean, cuestionan, expresan y le dan su impronta a la cultura neuquina. Un programa que da a conocer el espacio y el arte de hacedores culturales de la provincia.Proyecto De Hidroponía. Entrevista a Estela Arce.En mayo de 2022 comenzó a desarrollarse en Marambio “Hidroponía”, un proyecto relacionado con la producción de vegetales en lugares cerrados en base a luz artificial y agua supervisado por la estación Río Gallegos del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria). Entrevista a Estela Arce, Suboficial Auxiliar de Fuerza Aérea, Licenciada en Gestión Ambiental. Encargada de la División de Medioambiente y Prevención de Accidentes (PREVAC) de la Base Antártica Conjunta Marambio.Télam presenta la serie “Antártida en primera persona”, un ciclo de notas y entrevistas a distintos protagonistas que viven en medio de las condiciones climáticas más adversas y cambiantes. Son seis entregas producidas por un equipo periodístico de la Agencia. Estarán disponibles tanto en www.telam.com.ar como en todas las redes sociales de la Agencia.La historia cuenta que cuando Gilda murió la noche del 7 de septiembre de 1996, nadie podía imaginar por entonces que uno de los temas de su tercer disco, publicado dos años antes, se convertiría en una canción inmortal.Pichintún es una docuanimación chilena que rescata historias cotidianas de niñas y niños de entre 9 y 10 años: los lugares que habitan, sus juegos, mascotas y tradiciones.Repite a las 14.45.Abro hilo se propone como un lugar de encuentro y debate sobre temas que afectan nuestras vidas, abordados desde la ciencia y la tecnología y su impacto social. Abrir un hilo es dar información, pero también ponerla en discusión fomentando el debate para repensar y confrontar evidencias que nos permitan tomar mejores decisiones.Disponible en el canal 22.5 de Televisión Digital Abierta (TDA) y en vivo por TEC . Estreno 20 x 7. De lunes a viernes.Shaun, el cordero es una serie animada mediante la técnica de stop motion de origen británico. Se trata de las aventuras de la alocada vida de un pequeño cordero que acaba siempre metido en unos líos divertidísimos. Aunque es un cordero, no es muy amigo de pasarse el día pastando con el resto del rebaño. A Shaun le gusta ir por su cuenta y, por eso, muchas veces termina envolviendo en problemas al resto de los animales.Repite 19.45.En el marco de la conmemoración por los 40 años de la recuperación de la democracia, Pakapaka, la señal infantil del Estado argentino, presenta Mapa de Sueños. Se trata de un micrositio pensado como lugar de encuentro para que soñadores y soñadoras puedan expresar sus sueños. Fue realizado junto con UNICEF Argentina.Relatos: Gustavo Kuffner y Gustavo Cima. Comentarios: Miguel Osovi y Damián Trillini. Notas en campo de juego a cargo de Juan Ballesteros, Germán Berghmans, Alejandra Martínez y Gabriela Previtera.Un video repasa los acontecimientos más relevantes que ocurrieron hace décadas. La historia, en palabras e imágenes todos los días. Lunes a domingoAhora en Télam Digital Y en nuestro canal de Youtube. Banfield recibirá en el estadio ‘Florencio Sola’ al elenco varelense tras empatar agónicamente en tres tantos en su visita a Vélez Sarsfield. El partido será arbitrado por Nicolás Lamolina, con las asistencias de Diego Bonfá y Mariana de Almeida y el VAR a cargo de Mauro Vigliano.Los títulos más destacados en 1 minuto. Tres emisiones por día.(Audio y video)Ahora en Télam Digital y en Youtube (Video y radio)Un noticiero federal con la información destacada de las provincias argentinasAhora en Télam Digital y en Youtube. (AUDIO)Boletín de cuatro minutos con lo más saliente del deporte nacional e internacional.Con Mex Urtizberea y equipo.Con Cholo Gomez Castañon.