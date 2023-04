Entre lesiones y suspensiones, Almirón apuesta a los juveniles

Jorge Almirón / Foto TW: @BocaJrsOficial

Los futbolistas de Boca Juniors, los dos primeros lesionados y el otro suspendido, son bajas que complican al DTen el armado del equipo que recibirá el sábado a Estudiantes de la Plata por la duodécima fecha de la Liga Profesional.La ausencia de los dos defensores reducen las opciones para una línea que esta semana también perdió al lateral izquierdo colombianopor una distensión de ligamentos sufrida el domingo pasado ante Colón de Santa Fe.Los problemas se extienden para la Liga y también para la Copa Libertadores, ya que Facundo Roncaglia -suspendido- está descartado para el segundo compromiso del torneo internacional que se jugará el martes en La Bombonera ante Deportivo Pereira de Colombia.Frente a ese panorama,Almirón aguarda por los estudios médicos a Valdez y Langoni para saber por cuántos partidos no podrá contarlos.El defensor central paraguayo se quedó clavado en la cancha a los 9 minutos del primer tiempo en la jugada que derivó en el tanto de la derrota con San Lorenzo (1-0) en el clásico de la undécima fecha en el Nuevo Gasómetro.El ex Cerro Porteño abandonó el estadio del Bajo Flores con una fuerte molestia muscular que podría tratarse de un desgarro en el isquiotibial izquierdo.Langoni también padeció un problema fibrilar y ya esta descartado para el fin de semana a la espera de conocer si podrá jugar ante Pereira en el debut de local por la Libertadores.Almirón armó hoy un equipo sin los futbolistas que actuaron ayer en el clásico: Javier García; Marcelo Weigandt, Di Lollo, Fascendini y Barco; Cristian Medina, Exequiel Fernández y Juan Ramírez; Óscar Romero, Miguel Merentiel y Martín Payero.Además de los zagueros de la Reserva utilizados hoy, el nuevo DT de Boca dispone como opción a, quien de todos modos necesita ritmo de competencia tras una larga inactividad por diferentes lesiones.Barco, por su parte, es una alternativa para el costado izquierdo frente a la lesión de Fabra y al bajo rendimiento de Agustín Sandez ante San Lorenzo.En la ofensiva, en el lugar que ocupa Langoni, probó con Martín Payero, mediocampista natural, quien peleará un lugar en el equipo titular con Norberto Briasco."La idea era repetir el mismo equipo, los jugadores están capacitados para jugar cada tres días, pero con tantas bajas no podremos. Mi intención es armar el mejor equipo posible y darle continuidad. Hay que ver la cabeza también, físicamente terminaron muy cansados", dijo Almirón, que este viernes seguirá probando y le empezará a dar forma al 11 contra Estudiantes,"En poco tiempo tenemos partidos importantes de local con Estudiantes y después la Copa. Debemos descansar bien, recuperarnos", cerró el flamante DT, que asumió el lunes pasado y con el de hoy lleva apenas tres prácticas con el plantel.Almirón ahora afronta el desafío de tener dos partidos en poco tiempo y ahí se vera si es posible su idea de repetir la mayoría de los futbolistas, más allá de las lesiones y los suspendidos."Tenemos que estar tranquilos, estuvimos muy nerviosos, sé de las ganas de los jugadores, que vienen de dos derrotas, pero tenemos que estar más tranquilos", se sinceró Almirón en la conferencia de prensa post derrota en el Nuevo Gasómetro.Boca perdió sus últimas dos presentaciones de local frente a Instituto por 3 a 2 y Colón por 2 a 1, una racha que buscará revertir el sábado con Estudiantes y luego el martes con Pereira.El plantel regresará a los entrenamientos mañana por la mañana en Ezeiza y por la tarde quedará concentrado en un hotel del barrio de Monserrat.Para el encuentro ante el equipo platense, la dirigencia volvió a determinar un filtro para los socios, que tendrán que haber presenciado 17 de los últimos 20 encuentros para asistir a la cancha.