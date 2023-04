Bob Dylan vuelve con disco y documental en torno a "Shadow King"

Foto: AFP - Archivo.

A partir del recital por streaming "Shadow Kingdom", realizado en junio de 2021, el artista Bob Dylan publicará un nuevo disco y un largometraje a lanzarse respectivamente elpróximos.En “Shadow Kingdom”, el Premio Nobel, de 81 años, estuvo acompañado por el guitarrista Buck Meek, la bajista Janie Cowan y el acordeonista Shahzad Ismaily para abordar nuevas versiones de "Queen Jane Approximately", "The Wicked Messenger", "Forever Young" o "It's All Over Now, Baby Blue".La publicación del álbum y el filme documental coinciden con la gira mundial en curso, que se extenderá hasta 2024 y que actualmente lo tiene en Japón antes de emprender una recorrida por escenarios europeos.