Messi, elegido entre las cien personas más influyentes del mundo

Messi, el Mejor Jugador del Mundo, uno de los 100 Personaje más Influyentes del Mundo para Time

A continuación, el perfil completo de Messi que firmó Federer para la revista Time

Federer escribió un perfil de "Leo" para Time/ Foto: AFP

"What stands out to me about Lionel Messi is his consistent greatness over so many years," writes @rogerfederer #TIME100 https://t.co/Pm55d2tnRR — TIME (@TIME) April 13, 2023

Lionel Messi fue elegido este jueves como una de las cien personas más influyentes del mundo en 2023 y recibió grandes elogios del ex tenista suizo, Roger Federer, quien se encargó de escribir su perfil para la revista Time.El capitán del seleccionado argentino campeón del mundo fue reconocido por la centenaria revista estadounidense en el listado que elabora anualmente y su perfil fue escrito por uno de los mejores deportistas de la historia."Lo que me llama la atención de Lionel Messi es su grandeza constante durante tantos años", destacó el ex tenista suizo en el sentido texto que le dedicó al astro argentino."Los récords de goles y los títulos de Lionel Messi no necesitan ser relatados aquí. Lo que me llama la atención de Messi, de 35 años, es su grandeza constante durante tantos años. Esto es tan difícil de lograr como luego de mantener. Driblea como un mago y sus pases angulosos son obras de arte. Su conciencia y anticipación están casi más allá de la comprensión", inició."Mi carrera acaba de llegar a su fin. Ahora me doy cuenta de cuánto peso llevamos los atletas. Pero en nuestra vida diaria, ni siquiera nos damos cuenta. Para un jugador de fútbol como Messi, ese peso probablemente se sienta más grande, ya que representa tanto a un club de renombre mundial como a un país muy apasionado. La victoria de la Argentina en la Copa del Mundo fue magnífica. La salida de millones de aficionados a las calles de Buenos Aires para celebrar fue un momento increíble en el deporte, presenciado en todo el mundo. Incluso aquellos que no siguen el fútbol deben haberse dado cuenta del verdadero impacto del juego más popular del mundo", continuó el suizo."Al crecer, Diego Maradona y Gabriel Batistuta fueron mis jugadores argentinos favoritos. Tuve la suerte de conocerlos a ambos. Ellos me inspiraron. Ahora Messi puede inspirar a las generaciones futuras. Sólo puedo esperar que podamos ver su creatividad y arte únicos por un poco más de tiempo. No parpadees con demasiada frecuencia mientras Messi juega en el campo. Puede que te pierdas algo increíble del hombre del momento. Gracias, Leo", cerró el histórico tenista que se retiró del tenis en septiembre de 2022 luego de 111 títulos, entre ellos 20 Grand Slam.