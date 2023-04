Djokovic cayó con Musetti y fu eliminado del ATP 1000 de Montecarlo

Lorenzo Musetti dio la gran sorpresa del torneo / Foto: TW @ATPTour_ES

El Masters 1000 de Montecarlo perdió este jueves a su máximo favorito de esta edición,(21º del mundo).El número uno mundial serbio, que ostenta el récord de títulos en Masters 1000 con 38, solo fue campeón dos veces en la tierra batida monegasca (2013 y 2015). Desde entonces no ha superado los cuartos de final.Djokovic se había estrenado con victoria en Montecarlo el martes, aunque sufriendo más de lo esperado para imponerse al ruso Ivan Gakhov (198º) por 7-6 (7/5) y 6-2.Pero en su segundo obstáculo, Djokovic se fue al suelo y arroja ahora dudas sobre su objetivo de ganar Roland Garros en junio, su prioridad inmediata según subrayó él mismo el domingo en el Principado.El Masters 1000 de Montecarlo suponía para el tenista de Belgrado la reaparición en el circuito después de no competir desde principios de marzo, ya que no pudo estar en la reciente gira estadounidense (Indian Wells y Miami) por su negativa a vacunarse contra el covid-19.El partido entre Djokovic y Musetti estuvo interrumpido por la lluvia durante una hora, cuando el marcador era de 6-4, 5-7 y 1-1, con 40/30 para el serbio con su servicio.Musetti logró el 'break' decisivo en el tercer set para ponerse 4-3 y luego pasar a 5-3. Sirvió luego con 5-4 para ganar el partido. Necesitó cuatro bolas de partido y en la cuarta selló su gran triunfo.El rival de Musetti en cuartos,, estuvo al borde del precipicio en octavos antes de ganar 3-6, 7-6 (8/6) y 6-1 al polaco, que desaprovechó una bola de partido.Hurkacz estuvo a punto de dar la sorpresa cuando dispuso de una bola de partido con 6-5 en el 'tie break' del segundo set, pero Sinner encadenó tres puntos que encarrilaron su triunfo, arrasando en la tercera manga.El griego, número tres mundial y vigente doble campeón del torneo, avanzó por su parte al imponerse en octavos al último jugador latinoamericano en liza en la arcilla monegasca, el chileno(58º), por 6-3 y 6-4.En cuartos, el jugador heleno se tendrá que enfrentar al número 10 del mundo, el estadounidense, que necesitó tres sets para imponerse al checo(42º) por 4-6, 6-4 y 6-1.En otro partido disputado el alemán(100º) sorprendió al noruego(4º) por 6-1 y 7-6 (8/6). Su próximo rival será el ruso(6º), que ganó a su compatriota Karen Khachanov (12º) por 7-6 (7/4) y 6-2.Avanzó a cuartos sin jugar el danés(9º) debido a la renuncia por lesión del italiano(22º), que había ganado una dura batalla en la víspera contra el argentino Francisco Cerúndolo por 5-7, 7-6 (7/1) y 6-4.Berrettini no pudo saltar a la pista debido a una lesión muscular.Rune, de 19 años, jugará por primera vez los cuartos de Montecarlo ante el ganador del duelo entre Daniil Medvedev (5º) y Alexander Zverev (16º).