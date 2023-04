La muerte de líder indígena en Perú expuso una desprotección ante las bandas criminales

Santiago Contoricon. Foto: Radio Nacional Peru

"Aquí se combinan actividades ilícitas, ausencia del Estado y un elevado nivel de vulnerabilidad de las comunidades indígenas"

Los asesinatos y la corrupción

Con la reciente muerte del dirigente, sin que haya una respuesta efectiva de las autoridades a la matanza, atribuida al narcotráfico y otras prácticas criminales.quien denunció que cinco días después del asesinato, ocurrido el sábado pasado, no hay avances concretos en las investigaciones.Contoricón,, en el departamento de Junín, y le dispararon con silenciador desde la ventana.El líder de la etnia asháninka, por lo que era custodiado por tres policías asignados por el Ministerio del Interior, que sin embargo estaban en la parte posterior de la casa y no se enteraron de lo que ocurría."Supuestamente no escucharon nada. Digo, supuestamente. Yo no estoy acusando a la Policía, pero lamentablemente en estas zonas muchas veces miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas están ligados a las mafias del narcotráfico", afirmó Barbarán.Según el presidente de la Conap,Contra esa gente y contra su actividad luchaba Cortoricón, por los efectos ambientales y culturales perniciosos que tiene el sembrado extendido de coca. Su muerte, como las de los demás líderes indígenas caídos, era prácticamente un desenlace que se esperaba.A sus 57 años,Fue alcalde de Puerto Ocopa, concejal de Satipo y miembro de la Asamblea de Junín, pero sobre todo tenía renombre por la lucha que libró contra Sendero como "rondero" (civiles armados con permiso del Estado).Entre las décadas de 1980 y 1990, Sendero asesinó a unos 400 asháninkas y sometió a la fuerza como virtuales esclavos a otros cientos. Todo eso fue documentado por la Comisión de la Verdad, que en su informe destacó con nombre propio la lucha de Cortoricón.Pero el número de muertes aumentó su ritmo desde la pandemia de Covid-19 y desde entonces otros 19 líderes pagaron con su vida la defensa de la comunidad.Según Barbarán,, aunque también hubo casos en los que se sospecha de taladores ilegales de árboles y de traficantes de tierras.Salvo un caso en que se logró la captura y confesión de un autor, todos permanecen en la impunidad.Durante el gobierno interino de Francisco Sagasti (2020-2021) se formó una comisión interseccional integrada por ocho ministerios, con la que se pretendía dar respuestas al problema.Sin embargo, según documentó el diario limeño La República, s"Aquí se combinan actividades ilícitas, ausencia del Estado y un elevado nivel de vulnerabilidad de las comunidades indígenas", resumió la abogada Mar Pérez, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos., que permite que funcionarios, a cambio de sobornos, entreguen licencias de funcionamiento a personas que se escudan en un disfraz de legalidad, pero que en realidad se dedican a actividades criminales.Antes de Cortoricón,, ese asesinato fue perpetrado a tiros y el modo de operación indica que se trata de pistoleros a sueldo al servicio de las mafias.Solo en uno de los asesinatos recientes,le dijo a La República el abogado Álvaro Márquez, especialista de la ONG Instituto de Defensa Legal.Jesús Altaihua, Nusat Benavides, Estela Casanto, Mario López, Lorenzo Wampagkit, Gemmerzon Pizango, Lucio Pascual, Gonzalo Flores, Cheminton Flores, Willian López, Elix Ruiz, Lorenzo Caminti, Yenser Ríos y Luis Tapia son los otros asesinados recientes cuyos casos siguen en la impunidad., las autoridades ofrecieron una recompensa por el equivalente a unos 40.000 dólares para quienes ofrezcan información relevante. Pero el mecanismo ya en otras ocasiones ha resultado inoperante en medio del terror instalado por las mafias en la zona.En esos lugares, como en toda la Amazonía, las actividades ilegales no solo generan violencia y muerte de indígenas, sino además graves e irreversibles daños ecológicos.En opinión de Pérez, el Estado en la práctica no tiene interés en resolver la situación, lo que se deduce de los presupuestos asignados: en 2022 se destinó apenas el equivalente a 10.000 dólares para las tareas de protección a líderes, y todo ese monto se fue en consultorías y viajes.En la Amazonía peruana hay 51 etnias, agrupadas en 1.786 comunidades y con aproximadamente 333.000 personas, lo que equivale a 1,2 % de la población nacional. Los asháninkas, con unos 70.000 integrantes, forman uno de los grupos más grandes.